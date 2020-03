Kultowe modele sneakersów są teraz na wyprzedażach! Sprawdź, gdzie je kupić

W kwestii garderoby zawsze warto inwestować w klasykę. Zwłaszcza kiedy w grę wchodzą sneakersy. Kultowe modele mają za sobą długą, często kilkudziesięcioletnią historię. Nie ulegają zmiennym i przemijającym trendom, dzięki czemu świetnie prezentują się w każdym sezonie.

Najbardziej kultowe modele sneakersów

Najsłynniejsze modele sportowych butów wyróżnia oryginalny i ponadczasowy design oraz „streetwearowy" charakter. Są bardzo wygodne i pasują do większości stylizacji.

Adidas Stan Smith, 399 zł

Ich premiera miała miejsce w 1973 roku. Nazwa modelu pochodzi od tenisisty, dla którego zostały wyprodukowane Stana Smitha. Mimo upływu lat ich design nie uległ prawie żadnym zmianom.

Adidas Superstar, 399 zł

Początkowo przeznaczone były tylko dla koszykarzy. Miały chronić przed kontuzją stóp i kolan. Szybko zdobyły jednak popularność i przypadły do gustu zarówno innym sportowcom, jak i muzykom, zwłaszcza tworzącym hip-hop. Model nazywany jest również „shell shoes” lub „shell toe”, przez wzgląd na specjalną, wzmocnioną gumową nakładkę na palce, która przypomina muszelkę.

Nike Air Force 1, 469 zł

Nazwa butów nawiązuje do samolotu amerykańskiego prezydenta. Pierwsza para ujrzała świtało dzienne w 1982 roku z inicjatywy Bruce’a Kilgore’a, który zaprojektował je z myślą o koszykarzach.

Nike Cortez, 239 zł

Zostały zaprojektowane przez współzałożyciela marki Billa Bowermana, znanego trenera lekkoatletyki. Pojawiły się już w 1966 roku, ale wtedy funkcjonwały pod nazwą- Blue Ribbon Sports. Jako Nike Cortez pojawiły się w 1972 roku przed Igrzyskami Olimpijskimi w Monachium. Ich popularność wzrosła m.in. dzięki pojawieniu się w takich filmach, jak "Forrest Gump", "Aniołki Charliego", czy "Wilk z Wall Street". Ich wielki come back nastąpił 3 lat temu, kiedy masowo zaczęły nosić je influencerki.

Vans Authentic, 259 zł

Był to ulubiony model subkultury skate'ów. W latach 70. nosili je prawie wszyscy deskorolkarze. Powodem był nie tylko ich minimalistyczny design, ale również to, że są niezwykle lekkie i wygodne.

Puma Suede, 369,99 zł

Zadebiutowały w 1968 roku i od razu trafiły na koszykarskie parkiety. Zachwyciło się nimi również środowisko muzyczne, zwłaszcza hip-hopowcy i tancerze breakdance. Wielokrotnie pojawiały się też na dużym ekranie, np. w „Rytmie ulicy” z 1984 roku.

Reebok Classic Leather, 249 zł

Propozycja od Reebok to coś zwłaszcza dla fanów stylu retro. Marka już w 1983 roku postawiła na to, by ich model wyróżniał się ciekawym designem. Wtedy, jednak przeznaczony był dla biegaczy.

Fila Disruptor II, 319 zł

Powróciły w odświeżonej odsłonie w 2018 roku po około 20 latach nieobecności. Wcześniej w latach 90. Fila była jedną z czołowych marek. Model Disruptor II mocno nawiązuje właśnie do tego okresu. Mimo, iż wyglądają na ciężkie, są w rzeczywistości bardzo lekkie.

New Balance 574, 349 zł

Modele z serii 574 zaprojektowane zostały w latach 80. Zapewniają świetną amortyzację oraz dzięki miękkiej piankowej podeszwie z systemem Encap komfort noszenia przez cały dzień.