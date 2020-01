Na zimowe chłody najlepsze sztuczne futro! Wiemy, gdzie to cudo upolowała Katarzyna Cichopek

Katarzyna Cichopek, jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce, zimą stawia na ciepłe futro! To jeden z najbardzej pożądanych okryć w sezonie 2020! Ale spójrzcie tylko na ten kolor! Od razu skradło nasze serce - cukierkowy róż dodaje energii, a futro jest świetną alternatywą dla puchowych kurtek. To które nosi gwiazda pochodzi od znanego projektanta!

Katarzyna Cichopek w modnym różowym futrze

Gwiazda „M jak miłość” ostatnio coraz bardziej zaskakuje swoich fanów wyszukanymi stylizacjami! Uroda aktorki idealnie komponuje się z ostrymi barwami, dlatego gwiazda często wybiera odważne kolory: czerwienie, żółcie czy właśnie róże. Sztucznym futerkiem, w którym zaprezentowała się ostatnio na swoim Instagramie, po prostu zachwycają się jej fani i nie ma się co dziwić - to największy hit sezonu zimowego! Noszą go wszystkie gwiazdy, takie jak: Ania Lewandowska, Sylwia Grzeszczak czy Joanna Koroniewska. Zobaczcie to, które wybrała Kasia Cichopek!

Instagram, Mat. prasowe

Katarzyna Cichopek tym razem do stylizacji dziennej wybrała stylowy płaszcz uszyty ze sztucznego futerka projektu Michaela Korsa, które kosztuje ok 1200 zł. Ale trzeba przyznać prezentuje się fenomenalnie, wystarczy zobaczyć co piszą jej fani:

Kasiu jakie piękne futerko😍gdzie można je kupić?

Chcę takie futerko!!! Skąd to? :)

Do tego aktorka dobrała wielką i modną czapę z pomponem również w kolorze pudrowego różu co sprawiło, że całość wygląda świeżo i młodzieżowo! Jeśli również myślisz o kupieniu futra zimowe wyprzedaże to idealny moment. W sieciówkach takich jak H&M, Zara czy Mango kupicie aktualnie podobne kolorowe płaszcze z futra. Jesteśmy pewni, że tego rodzaju okrycie szybko nie wyjdzie z mody i w kolejnym sezonie również będzie numerem jeden!

Jak oceniacie ten look! My jesteśmy zachwyceni najnowszą stylizacja Kasi Cichopek!