Modne trampki na platformie w stylu Hailey Bieber to hit lata i jesieni 2020. Teraz kupisz je nawet 30 proc. taniej

Trend na buty w stylu „flatforms” utrzymuje się już od kilku sezonów i nic nie wskazuje na to, by coś w tej kwestii miało się zmienić. Grube, płaskie platformy teraz dominują zwłaszcza w kontekście trampek i tenisówek, co widać po stylizacjach it girls, które coraz częściej po nie sięgają. Ich fankami są m.in Hailey Bieber, Yasmine Chanel i Vanessa Hong.

Modne trampki na platformie

Ten typ butów korzystnie wpływa na sylwetkę - optycznie dodaje wzrostu. Poza tym trampki na platformie są bardzo uniwersalne. Pasują do większości outfitów i dodają im nonszalanckiego luzu. Instagramerki lubią je nosić zwłaszcza do zwiewnych midi sukienek, kolarek i spodni z szerokimi nogawkami. Sporo wybór trampek i tenisówek na platformie dostępny jest na eobuwie.pl, gdzie możemy znaleźć obecnie spore wyprzedaże.

Oto kilka modeli wartych uwagi:

Trampki Vans

Vansy od lat kojarzone są ze stylem skaterów, a motyw szachownicy w modelu Classic Slip-On jeszcze bardziej to podkreśla. Te buty z pewnością sprawią, że każdy look zyska niewymuszony charakter. Teraz przecenione są o 20 proc. i kosztują 239 zł.

Mat. prasowe

Trampki Converse

Białe trampki Converse to klasyk. Te podkręca jednak graficzny, mocny napis na podeszwie. Ich obecna cena pomniejszona jest o 30 proc. i wynosi 249 zł.

Mat. prasowe

Tenisówki Levi’s

Dodatki w pastelowym różu zawsze cieszą się sporym powodzeniem. Tenisówki Levi's w tym kolorze prezentują się wyjątkowo kobieco. Teraz na promocji kosztują niecałe 159 zł.

Mat. prasowe

Tenisówki Superga

Buty marki Superga zawsze nawiązują do żeglarskich klimatów. Ten model wyróżnia jednak podeszwa ze zwierzęcym motywem, która nawiązuje od obecnych trendów. Tenisówki przecenione są o 20 proc. i kosztują 279 zł.

Mat. prasowe

Trampki Guess

Coś dla fanek butów za kostkę. Model Guess mimo widocznego logo jest dość minimalistyczny, a do tego wyglada bardzo zgrabnie. Obecnie przeceniony jest o 36 proc. i kosztuje 319 zł.

Mat. prasowe