Moda zima 2021. Małgorzata Rozenek w neonowym garniturze! Tym szalonym lookiem odwołuje zimę? 

Małgorzata Rozenek zdecydowanie nie boi się odważnych stylizacji. Szare zimowe ulice właśnie rozweseliła swoją stylizacją w szalonych letnich kolorach! Gwiazda TVN postawiła na krzykliwy oversizowy garnitur w kolorze... wściekłej neonowej zieleni! Lubicie takie szalone pomysły stylizacyjne? Luźny garnitur połączyła w modnymi w tym sezonie masywnymi butami. Podobne w tym stylu znajdziecie w Bershce już od 199 zł.

Małgorzata Rozenek w neonowym garniturze

Małgorzata Rozenek uwielbia bawić się modą. Obok jej dzisiejszej stylizacji trudno jest przejść obojętnie, nie tylko ze względu na pomysł ale również na krzykliwość kolorystyczną. Gwiazda sięgnęła po naprawdę odważny i radosny kolor! Postawiła na neonowo zielony garnitur oversize, który skompletowała z ciepłym zimowym golfem oraz masywnymi botkami. Podobny garnitur stworzył Ralph Lauren, a jego cena (już w promocji) to ok. 2100 zł! W tym sezonie rządzą także ciężkie, powiększające stopę buty! Sięgają po nie największe miłośniczki mody, a buty w podobnym stylu, do tych, które wybrała Małgorzata Rozenek znajdziemy w sieciówkach już od 199 zł! Do całości żona Radosława Majdana dobrała nie mniej krzykliwy szalik w kontrastowych kolorach. Trzeba przyznać, że całość robi wrażenie. Powtórzylibyście taką stylizację?

Garnitury od kilku sezonów nie wychodzą z mody. Gwiazdy chętnie sięgają po nie nie tylko podczas wyjść na czerwone dywany ale również coraz odważniej stylizują z nimi swoje codzienne looki. Co sądzicie o propozycji od Rozenek?

Zdecydowalibyście się na tak odważny look? Zimą stawiacie na radosne kolory czy wolicie stonowane, a szaleństwo zostawiacie na lato?