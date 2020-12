Małgorzata Rozenek-Majdan w hitowych butach na zimę 2021! To najcieplejszy model dostępny w sprzedaży

Małgorzata Rozenek nie przestaje zaskakiwać swoimi stylizacjami, a w jej garderobie znajdują się jedne z najgorętszych trendów. Gwiazda chętnie eksperymentuje z modą i w tej kwestii nie zawiodła nas również tym razem. Wybierając się na spacer postawiła na kosmiczny look, a do srebrnej puchowej kurtki o maxi kroju i dresowego kompletu w kolorze nude dobrała buty idealne na zimę, które od razu przykuły naszą uwagę. Ten model to prawdziwy hit!

Małgorzata Rozenek w zimowych butach za 2000 zł!

Obserwując stylizacje Małgorzaty Rozenek nie trudno stwierdzić, że śniegowce to jedne z jej ulubionych butów na zimę. Gwiazda ma ich w swojej szafie całkiem sporo, a tym razem postawiła na te od kultowej marki Bogner, które zdecydowanie wyróżniają się swoim designem. Białe zimowe buty na grubej podeszwie wzbogacone o, również białe, ćwieki, natychmiast zwracają uwagę. Dodatkowo są super ciepłe i poradzą sobie nie tylko z największym zimnem, ale również śniegowymi zaspami. Jak widać na samej Małgorzacie Rozenek, idealnie nadają się do codziennych casualowych stylizacji, choć jesteśmy pewne, że z długim płaszczem będą wyglądały równie efektownie, co z puchówką. Trzeba przyznać, że cała stylizacja gwiazdy robi wrażenie. Małgorzata Rozenek w przypadku kurtki i wygodnego dresu postawiła na polskie marki - Tiffi oraz Off Season.

Śniegowce, które wybrała Małgorzata Rozenek to model marki Bogner, który obecnie kosztuje 1 759 zł. Kultowe buty przed promocją mogłyśmy dostać za 2 069 zł.

Śniegowce - hot or not? Trzeba przyznać, że mało które buty wzbudzają tyle różnych emocji. Masz je w swojej szafie, a może jesteś ich zupełną przeciwniczką?