Moda zima 2021. Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w idealnych kozakach. Na pewno masz ten sam model w swojej szafie!

Małgorzata Kożuchowska nie bez powodu jest nazywana jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Piękna aktorka co chwila zachwyca nas swoimi doskonałymi stylizacjami, a my na bieżąco możemy podziwiać jej doskonałe total looki za pośrednictwem Instagrama. Tym razem nasze serca skradły jej fantastyczne kozaki! Każda kobieta, która chce wyglądać modnie w najbliższych miesiącach, powinna je mieć w swojej szafie. Zobaczcie!

Małgorzata Kożuchowska w hitowych kozakach! Ten model to must have tej zimy

Już za kilka dni przywitamy kalendarzową zimę, a co za tym idzie przed nami najchłodniejsze miesiące! Pewnie wiele z Was aktualnie poszukuje idealnych butów na ten okres, a my spieszymy Wam z pomocą. W wyborze najmodniejszych kozaków na sezon 2020/2021 pomogła nam Małgorzata Kożuchowska!

Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu na bieżąco możemy zobaczyć jej doskonałe total looki. Ostatnio zachwycaliśmy się jej przepięknymi trzewikami, a dziś nasze serca skradły fantastyczne kozaki aktorki. Gwiazda w swojej najnowszej stylizacji postawiła na żółto - czarną sukienkę oraz czarne lakierowane kozaki na grubym, wysokim słupku. Ale to, co przyciąga największą uwagę, to ich przód.

Pamiętacie jakie sandały były modne w tym sezonie? Tak, tak - te z rozszerzanym, prostokątnym przodem. Podobnie jest w przypadku kozaków - to właśnie taki model króluje w tym sezonie. Jeśli zatem jeszcze nie posiadacie takich perełek w swojej szafie, to koniecznie powinnyście zacząć rozglądać się za takim modelem.

Całą stylizację Małgorzaty Kożuchowskiej dopełnia kultowa torebka typu crossbody marki Carolina Herrera. Internauci pod najnowszymi zdjęciami gwiazdy, zostawili jej mnóstwo komplementów.

- Pani Małgosiu! im starsza tym piękniejsza 😍 - Mega stylizacja Gosia! 🔥 - Zbieram zęby z podłogi🔥🔥🔥 - Styl, szyk, elegancja i piękno. 💪👍😍 - piszą fani.

Zobaczcie zatem, jak fantastycznie wygląda Małgorzata Kożuchowska w najnowszej stylizacji! Czy kozaki gwiazdy skradły i Wasze serca?

Małgorzata Kożuchowska/Instagram

Małgorzata Kożuchowska co chwila zachwyca nas swoimi doskonałymi stylizacjami. Ostatnio uwagę internautek zwróciły jej fantastyczne botki, które dostaniecie w CCC!