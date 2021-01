Dresy i torebka za 11 tysięcy złotych. Małgorzata Rozenek-Majdan prezentuje nowy zimowy look na 2021 rok

Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona gwiazd, które nawet na spacer starannie wybierają stylizację. Ostatnio paparazzi przyłapali prowadzącą "Projekt Lady" na ulicach Warszawy w czarnym dresie i ciepłej czapce z pomponem. W przypadku Małgorzaty Rozenek nie zaskakuje fakt, że nawet do sportowej stylizacji wybiera modne markowe dodatki, które kosztują fortunę... Tylko spójrzcie na ten look!

ZOBACZ WIDEO Ponad 20 polskich gwiazd zostało mamami w 2020 roku! To był prawdziwy baby boom 04:38

Małgorzata Rozenek w sportowej stylizacji z torebką Diora za 11 tysięcy!

Małgorzata Rozenek jest znana z tego, że przywiązuje ogromną wagę do swojego wyglądu. Bad hair day w jej wydaniu zdarza się zaskakująco rzadko, a nawet na codzienne wyjścia wybiera modne zestawy zgodne z aktualnymi trendami. Tak też było tym razem!

Gwiazda nowego filmu Patryka Vegi została przyłapana przez paparazzi w czarnym dresie, ale tym razem to dodatki zwracają największą uwagę. Małgorzata Rozenek wybrała się na spacer w modnych i ultra ciepłych butach Inuikii za 1 tys. zł. i z torebką Diora za 11 tys. zł. Ta stylizacja robi wrażenie! Wygląda na tak drogą?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała świąteczne prezenty Henia. "Otoczony tyloma rzeczami nie będzie się niczym cieszyć"