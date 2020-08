Kolejna edycja programu "Projekt Lady" została nagrana, a my już wkrótce będziemy mogli oglądać ją na antenie TVN. W czwartek 6 sierpnia odbył się wielki finał show, podczas którego mentorki wybrały zwyciężczynię. Oczywiście na imprezie nie zabrakło prowadzącej program Małgorzaty Rozenek. Musimy przyznać, że od jej kreacji ciężko oderwać wzrok! Gwiazda wyglądała jak na gali Oscarów. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek olśniła swoim wyglądem podczas finału "Projekt Lady"! Jej suknia robi ogromne wrażenie

Zdjęcia do piątej edycji "Projektu Lady" właśnie dobiegły końca, a my już wkrótce będziemy mogli oglądać show na antenie TVN. Poznamy kolejne, niegrzeczne uczestniczki, które przejdą ogromne metamorfozy pod okiem Małgorzaty Rozenek, Ireny Kamińskiej - Radomskiej oraz Tatiany Mindewicz - Puacz. Prowadząca program wróciła do pracy na plan "Projekt Lady" zaledwie dwa tygodnie po porodzie! Oczywiście ekipa show zapewniła Małgorzacie Rozenek odpowiednie warunki i w Pałacu w Rozalinie oczywiście był również mały Henio.

W czwartek 6 sierpnia odbył się finał programu, na którym mogliśmy podziwiać Małgorzatę Rozenek w przepięknej, żółtej sukni z obszernymi rękawami. Od jej kreacji zdecydowanie trudno jest oderwać wzrok. Suknia idealnie podkreśliła jej piękne kształty i całość wyglądała naprawdę wspaniale. Małgorzata Rozenek zdecydowała się na delikatny makijaż oraz wyprostowane włosy.

ONS.pl

Świeżo upieczona mama Henryczka cierpliwie pozowała dla fotoreporterów.

ONS.pl

Irena Kamińska - Radomska oraz Tatiana Mindewicz - Puacz również zadały szyku! Panie także zdecydowały się na długie suknie.

ONS.pl

Na imprezie pojawiła się również zwyciężczyni pierwszej edycji "Projektu Lady", Patrycja Wieja. Postawiła na czarną, długą suknię z głębokim dekoltem i rozcięciem u dołu.

ONS.pl

Nagrania do piątej edycji "Projektu Lady" zostały zakończone! Zwieńczeniem pracy była impreza, na której została wybrana kolejna zwyciężczyni programu. Już niedługo będziemy mogli śledzić show na antenie telewizji TVN.