Małgorzata Rozenek na tę puchową kurtkę wydała fortunę! Znaleźliśmy podobne modele już od 140 zł

Małgorzata Rozenek zdecydowanie nie oszczędza na swoich stylizacjach! Nierzadko wydaje na nie fortunę i wygląda tak, że nie sposób przejść obok niej obojętnie. Jej najnowszy zimowy nabytek to puchowa kurtka od MMC. Za podobne modele trzeba zapłacić ok. 3500 zł! Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może pozwolić sobie na taki wydatek, w związku z tym znaleźliśmy kilka tańszych propozycji! Szałowe kurtki puchowe na mroźną zimę w Stradivariusie, Mohito czy Croppie można kupić już od 139 zł! Sami zobaczcie!

Małgorzata Rozenek w puchowej kurtce. Idealna na mroźną zimę 2021

Małgorzata Rozenek ostatnie kilka tygodni spędziła z rodziną w Meksyku. Przed długi czas rozpieszczała nas zdjęciami z gorącej części świata, podczas gdy u nas temperatura spadała coraz mocniej poniżej zera. Jednak czas wakacji i dla Majdanów się skończył i muszą odnaleźć się w mroźnej rzeczywistości!

Małgorzata Rozenek nie czekała długo aby zaskoczyć swoją modną zimową stylizacją. Tym razem wybrała supermodną propozycję od marki MMC. Jej puchowa kurtka robi wrażenie! Trzeba jednak przyznać, że to dość kontrowersyjny wybór, ponieważ ten model jest długość crop, co oznacza, że sięga tylko do połowy pleców i może się nie sprawdzić, jeżeli wybierzemy się np. na jakiś dłuższy spacer w mroźny dzień.

Kiedy stać Cię tylko na połowę kurtki-bierz górną część💁‍♀️ proszę bardzo 😁 - zażartowała na Instagramie

Model kurtki Małgorzaty Rozenek niestety nie należy do najtańszych propozycji na rynku. Podobne puchowe kurtki na stronie MMC kosztują w okolicach 3500 zł. Znaleźliśmy jednak kilka sieciówkowych propozycji, które również opierają się na tym puchowym i ciepłym trendzie i wcale nie wyglądają gorzej! Poniżej znajdziecie kilka naszych propozycji, które czekają na was w sieciówkach. Najtańsze opcje zaczynają się już od 139,99 zł!

Propozycja w stylu Małgorzaty Rozenek ze Stradivariusa kosztuje 199 zł.

Instagram / mat. promocyjne

Puchowe kurtki o krótkiej długości znajdziemy również w innych popularnych sieciówkach. Od lewej: puchowa kurtka z Mohito w cenie 179,99 zł, puchowa kurtka z Croppa za 199,99 zł oraz puchowa kurtka z Reserved za 139,99 zł.