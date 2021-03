Modne płaszcze przejściowe na wiosnę 2021. Małgorzata Kożuchowska upolowała swój ideał za 130 złotych

Małgorzata Kożuchowska to polska aktorka, która w ostatnich latach wyrosła na prawdziwą ikonę stylu. Jej przeważnie bardzo klasyczne stylizacje pokazują, że umiar i zamiłowanie do prostoty to zawsze przepis na sukces. Ostatnia stylizacja Kożuchowskiej to kolejny na to dowód. Małgorzata Kożuchowska postawiła na połączenie białych skinny jeans z białym topem i nim... Hitowym szarym płaszczem w bardzo modną kratę glencheck.

Przejściowy płaszcz na wiosnę 2021 w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska postawiła na trencz w klasyczną kratę glencheck, z dużym wykładanym kołnierzem, karczkiem z tyłu i długimi rękawami z patkami. Płaszcz jest bez podszewki, dlatego idealnie sprawdzi się w nieco cieplejsze wiosenne dni. Szary płaszcz w kratkę z paskiem wiązanym w talii to idealna klasyczna propozycja na wiosnę 2021. Płaszcz kosztuje obecnie 134,99 zł (wcześniej 179,99 zł). Dostępny jest w szerokiej rozmiarówce - od 34 do 46.

Naszym zdaniem, Małgorzata Kożuchowska wygląda w płaszczu lepiej niż modelka. Sami spójrzcie!

Skusicie się na podobny płaszcz w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej?