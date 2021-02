Luksusowy słodziak! Syn Izabeli Janachowskiej w komplecie za ponad 3 tysiące złotych! 

Izabela Janachowska wraz z mężem i synkiem spędzają urlop w Dubaju. Przepięknej pogody oraz upalnej temperatury można im tylko pozazdrościć, podziwiając zdjęcia, które pojawiają się w sieci, na Instagramowym profilu projektantki sukien ślubnych. Izabela Janachowska uwielbia modę, na czym również korzysta jej synek. Tym razem wybrała dla niego komplecik warty fortunę! Wakacyjny strój małego Chriska to projekt Burberry i trzeba za niego zapłacić ok. 3000 zł!

Syn Izabeli Janachowskiej w Burberry za prawie 3000 zł

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński są szczęśliwymi rodzicami małego Christophera. Chłopiec w tym roku skończy już dwa latka. Czasami jego zdjęcia pojawiają się na profilu na Instagramie jego mamy i za każdym razem wzbudzają podziw jej fanów.

Tym razem Chrisek i jego rodzice wypoczywają w luksusowym hotelu w Dubaju. Fotografiami z pobytu dzielą się w sieci. Nie sposób nie zauważyć luksusowej stylizacji chłopca. Izabela Janachowska wybrała dla synka komplecik z domu mody Burberry. Za całość trzeba zapłacić ok. 3000 zł! Sama czapeczka dla dziecka kosztuje ok. 1230 zł, natomiast za spodenki do kąpieli ok 500 zł, a koszulki dziecięce również trzeba zapłacić min. 500 zł wzwyż.

Izabela Janachowska wystylizowała swojego synka w ubrania od Burberry. Cena takiego zestawu to blisko 3000 zł!

Instagram

Zdecydowalibyście się na takie luksusowe ubranka dla dziecka? Trzeba przyznać, że mały Chris jest doskonałym modelem!