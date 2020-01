Księżna Kate i książę William udali się z zaplanowaną wizytą do Bradford, gdzie spełniali jeden z obowiązków królewskiej pary. Jak zawsze uwaga mediów i fanów brytyjskiej monarchii skierowana była na strój księżnej Cambridge. Nie ma się co dziwić to z pewnością jedna z najbardziej stylowych kobiet świata, której styl kopiuje miliony kobiet na całym świecie. Kate jak zawsze wygladała olśniewająco i kolejny raz zaskoczyła wyborem sukienki. Zobaczcie skąd pochodzi?

Księżna Kate w eleganckiej stylizacji z sukienką z sieciówki w roli głównej

Chociaż za sprawą Megan i Harry’ego (którzy oświadczyli, że chcą zdystansować się trochę od rodziny królewskiej i żyć na własną rękę) atmosfera wokół brytyjskiego dworu jest nieco napięta, podczas wizyty książęcej pary nie opuszczał dobry nastrój, a z twarzy Kate uśmiech nie schodził przez całe spotkanie. W całej stylizacji wyglądała zjawiskowo, jednak naszą uwagę przyciągnęła elegancka sukienka. Wiemy, gdzie możecie ją kupić - jest w bardzo dobrej cenie. Zobaczcie zdjęcia!

East News

Styl księżnej Kate to klasyczna elegancja z nutką retro, szczególnie jeśli chodzi o sukienki i płaszcze, których w jej garderobie znajdziemy najwięcej. Bardzo często wybiera projekty podkreślające jej nienaganną sylwetkę, najczęściej w stonowanych kolorach takich jak: bordo, butelkowa zieleń, niebieski ale również delikatne wzorki jak np. pepitka. Najchętniej promuje brytyjskie marki, ale równie często stawia na popularne sieciówki.

Mat. prasowe

Chociaż księżna Kate mogłaby się ubierać tylko u najdroższych projektantów, znana jest z tego, że bardzo często nosi ubrania z sieciówek. Tym razem postawiła na hiszpańską Zarę. Sukienka w drobną kratkę wiązaną pod szyją na kokardę, pochodzi z zimowej kolekcji i jest aktualnie przeceniona. Teraz można ją kupić za 109 zł (wcześniej 349 zł). Dlatego jeśli też wam się podoba spieszcie się, ostrzegamy, wszystko w czym pojawi się księżna, znika z półek dosłownie w jeden dzień! Poniżej zobaczcie, co jeszcze miała na sobie.

East News

Księżna Kate zachwyca swoimi stylizacjami - tym razem na sukienkę założyła płaszcz w militarnym stylu od swojego ulubionego projektanta Alexandra McQueena. Do całości dobrała najmodniejszy w sezonie kuferek we wzór krokodyla marki Aspinal of London. Całość uzupełniły gładkie czarne pantofle i delikatna biżuteria. Jak wam się podoba cały look księżnej Kate?