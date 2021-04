Katarzyna Cichopek, to niekwestionowana ikona stylu. Gwiazda zazwyczaj wybiera kobiece sukienki, które idealnie podkreślają jej nienaganną sylwetkę. Tej wiosny i lata modne będą kwiaty, długości maxi oraz mini. Warto zainwestować w sukienkę, ponieważ jest ona świetną alternatywą dla spodni lub spódniczek. Sprawdzi się na wiele okazji, na co dzień, do pracy lub romantyczną randkę z ukochaną osobą. Jeśli szukasz czegoś, co ożywi Twoją szafę i doda jej troszkę dziewczęcości, to dobrze trafiłaś!

Długość maxi

Kasia Cichopek udowadnia, że nawet niższe osoby mogą wyglądać świetnie w sukienkach tej długości. Większość kobiet boi się długich sukienek ze względu na wzrost. Wystarczy zastosować modowy trik gwiazdy i założyć wyższe buty. Długość maxi kojarzy się z latem, ciepłą wiosną. Sukienka o tej długości wygląda miejsko, modnie i lekko. Sprawia, że nasza sylwetka jest smuklejsza i bardziej kobieca. Mamy dla Ciebie kilka propozycji, które z pewnością wpadną Ci w oko!

Kobieca szmizjerka

Szmizjerka na każdej sylwetce wygląda obłędnie! Wysmukla naszą szyję, podkreśla kobiece kształty i dodaje uroku. Jest synonimem modnego stylu francuskiego! Najmodniejsze it-girls z całego świata mają sukienki o tym kroju w swojej szafie. Niezależnie od wzoru i koloru zawsze wyglądają modnie. Idealnie się sprawdzą w połączeniu z klasycznymi trampkami i jeansową kurtką.

Klasyczna biel

Biała sukienka, to kwintesencja lata i wiosny. Każda kobieta będzie wyglądała w niej świeżo i młodo! Sprawdzi się idealnie na lato w mieście lub egzotyczne wakacje nad Bałtykiem. Długość maxi sprawi, że nasza sylwetka będzie smuklejsza. To klasyk, który powinna mieć w swojej szafie każda z nas. Gwarantujemy, że w niej będziesz mogła przechodzić całą wiosnę i lato!

Wzorzysta mini

Połączenie długości mini oraz kwiatów, to przepis na idealną sukienkę. Ten model będziesz mogła nosić cały rok. Zarówno latem jak i wiosną z trampkami oraz zimą i jesienią z modnymi botkami, kozakami. Kasia Cichopek wygląda w niej zjawiskowo, atuty jej sylwetki zostały podkreślone. Jeśli tak samo jak gwiazda chcesz wyglądać modnie i stylowo, postaw na sukienkę mini!

Prosta sukienka na co dzień

Sukienka jest jak piżama, wygodna i komfortowa wnoszeniu. Świetnie się sprawdzi na co dzień, do pracy oraz wieczorne wyjścia. Gwiazda udowadnia, że w połączeniu z modnymi dodatkami zawsze wygląda stylowo! Delikatne wzory dodają uroku i dziewczęcości. Wybierz te, które idealnie podkreślą atuty Twojej sylwetki. Znaleźliśmy kilka modeli, które będą wyglądały na większości sylwetkach!

Jeśli szukasz idealnych dodatków, które będą się świetnie komponowały z sukienkami, to mamy dla Ciebie kilka perełek. Jeansowa kurtka, klasyczny trencz czy kultowa ramoneska w połączeniu z kobiecą sukienką stworzą perfekcyjny zestaw!