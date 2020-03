Kinga Rusin w hitowej kurtce na początek wiosny! Pudrowy róż to kolor idealny na cieplejsze dni

Kinga Rusin po raz kolejny zadała szyku swoją najnowszą stylizacją! Uznawana za jedną z najbardziej stylowych dziennikarek w Polsce po prostu uwielbia bawić się modą. Zobaczcie sami - różowa puchówka, którą wybrała, to prawdziwy hit sezonu! Kto powiedział, że zima musi być szara? Kinga Rusin wie jak ożywić zimową aurę. Zobaczcie zdjęcia!

Kinga Rusin zachwyca w krótkiej różowej puchowce

Kiedy Kinga Rusin pojawiła się ostatnio w "Dzień Dobry TVN", trudno było oderwać wzrok od jej olśniewającej stylizacji! Biel i róż to najmodniejszy duet sezonu. Chociaż na co dzień gwiazda wybiera klasyki w beżach, granatach lub czerni, tym razem poczuła wiosnę i postawiła na jasne kolory. Trzeba przyznać, że wygląda niezwykle stylowo, a jasne barwy dodają uroku i odmładzają.

Puchowa kurtka to zdecydowanie jedna z ulubionych części garderoby gwiazdy. Wybiera tylko te krótkie modele (również w czerwieni lub czerni), bo doskonale wie, że idealnie pasują do jej sylwetki i wzrostu - nie zaburzając proporcji sylwetki. A kluczem do całej stylizacji jest biały zestaw: spodnie i bluzka i stylowa puchówka w kolorze pudrowego różu. Doskonale sprawdzi się również w pierwszych dniach wiosny! Wiemy, gdzie ją kupiła!

To cudo, które wybrała gwiazda, to projekt polskiej marki MMC, która słynie z oryginalnych puchowych płaszczy i kurtek. Na stronie znajdziecie modele o różnej długości, a ich cena to 2500 zł. Prosta forma, oversize'owy kształt i charakterystyczne wiszące troki sprawiają, że nie da się przejść obok niej obojętnie.

Kinga Rusin słynie z zamiłowania do luksusowych dodatków, każda jej stylizacja jest bardzo dokładnie przemyślana, a dodatki dobrane w najmniejszym szczególe. Tym razem nie było inaczej, torebka którą uzupełniła strój, to wymarzony model wszystkich Instagramerek - to luksusowa marka Louis Vuitton, za którą trzeba zapłacić ok. 4 tys. złotych.

Kinga Rusin jest prawdziwą ikoną stylu i choć słynie z klasycznych eleganckich stylizacji, coraz częściej udowadnia, że od czasu do czasu warto zaskoczyć odważnym lookiem! Jak wam się podoba całość stylizacji?