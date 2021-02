Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" z córką w identycznych dresach. Wiemy, gdzie je kupicie

Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie z córką. Gwiazda serialu "M jak miłość" i prowadząca "Pytanie na śniadanie" razem z pociechą pozują w identycznych stylizacjach. Katarzyna Cichopek dla siebie i małej Helenki wybrała urocze dresy w pastelowych kolorach. W tej chwili kupicie w promocji!

Katarzyna Cichopek z córką w identycznych dresach

Katarzyna Cichopek już od kilku lat należy do grona najpopularniejszych gwiazd TVP. Kasia występuje w hitowym serialu "M jak miłość", a kilka miesięcy temu dołączyła do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie". Aktorka i prezenterka ma tysiące fanek, dla których jest modową inspiracją. Katarzyna Cichopek ostatnio pokazała stylizację, która idealnie sprawdzi się na zimowe chłody, a teraz opublikowała fotkę, na której pokazuje domowy look z dresem w roli głównej.

Katarzyna Cichopek dla siebie i swojej córki Helenki wybrała dres marki Pakuten. W pastelowych zestawach prezentują się naprawdę uroczo! Normalnie zestaw dresów dla mamy i córki kosztuje 284, 99 złotych, ale teraz jest dostępny w promocji za 199, 49 złotych!

Internauci są zachwyceni stylizacjami Katarzyny Cichopek i jej córki.

- PRZEPIĘKNY zestaw ❤️❤️ Super Pani Kasiu😍😍😍

- Pięknie wyglądacie w tych kolorkach 😍

- Super w tych dresach ❤️

- Pięknie wyglądacie ❤️❤️❤️❤️- komentują fani.

Zobaczcie sami!

Podoba się Wam najnowszy look gwiazdy TVP?