Katarzyna Cichopek po raz kolejny zachwyciła wszystkich swoją fantastyczną stylizacją. Gwiazda pochwaliła się nowym zdjęciem na Instagramie, a my podziwiamy jej wiosenny total look. Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciły botki gwiazdy. To prawdziwy hit na nadchodzące miesiące. Znamy markę i cenę!

Trendy wiosna 2021. Katarzyna Cichopek w najmodniejszych botkach nadchodzących miesięcy

Katarzyna Cichopek to prawdziwa ikona stylu i klasy. Nie bez powodu aktorka jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd, bo co chwila zachwyca wszystkich swoimi stylizacjami. Najczęściej możemy je podziwiać na Instagramie gwiazdy i dzięki temu fanki Kasi Cichopek mogą czerpać inspiracje z jej total looków. Tym razem gwiazda "M jak miłość" postawiła już na wiosenną odsłonę.

Aktorka zapozowała do zdjęcia na tle Pałacu Kultury i Nauki. Na spacer po warszawskich ulicach, wybrała lekki sweterek w miętowym kolorze, białe obcisłe spodnie oraz szary płaszcz w białe i brązowe pasy. Stylizację uzupełnia torebka marki Pinko, którą Kasia Cichopek uwielbia, a także fantastyczne szare botki. Sami zobaczcie, jak ostatnio prezentowała się gwiazda "M jak miłość".

Fanki oszalały na punkcie najnowszej stylizacji aktorki.

- Ale pięknie

- Prześliczna. Pani

- Jak zwykle piękna..❤️❤️❤️

- Super wyglądasz ❤️

- Piękna stylówka 🔥 - piszą fani.

Jak już wspomnieliśmy, największe wrażenie w total looku Kasi Cichopek zrobiły na nas te ponadczasowe botki na cienkiej szpilce. Buty pięknie prezentują się na nogach i co najważniejsze - optycznie je wydłużają. Całość efektownie dopełnia suwak na pięcie ozdobiony skórzanym uchwytem. Gdzie zatem je można dostać? Jak się okazało, jest to model marki Kazar, który kosztuje dokładnie 699 złotych. Gwarantujemy Wam, że takie botki zobaczycie u wielu kobiet, bo będą totalnym hitem wiosny 2021!