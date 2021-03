Julia Wiewania w ultramodnej neonowej sukience na wiosnę 2021! Podobną kupisz za... 9 zł!

Julia Wieniawa spędza początek wiosny w zdecydowanie cieplejszym klimacie. Patrząc na jej zdjecia, zdecydowanie można zatęsknić za wakacjami! Uwagę zwraca nie tylko przepiękny krajobraz ale również stylówka młodej aktorki. Jej neonowa sukienka to totalny must have nadchodzącego sezonu. Aktualnie trwają duże wyprzedaże, a letnie propozycje w jej stylu można kupić już od... 9 zł!

Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato. Podobną kupisz za 9 zł

Julia Wieniawa to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Jest nie tylko doskonalą aktorką ale również prężnie rozwija się jako bizneswoman. Internautki podziwiają nie tylko jej rękę do biznesu ale także niepowtarzalny styl. Julia Wieniawa niemal każdorazowo zachwyca swoimi stylizacjami.

Aktualnie wraz z Nikodemem Rozbickim odpoczywa w słonecznym Egipcie, a jej wakacyjne zdjęcia spokojnie mogłyby być kampanią reklamową szałowych neonowych propozycji na lato! Neony wracają do łask, a szczególnie dobrze wyglądają we wiosennym i letnim słońcu. Więc wzbogacenie szafy w te odważne propozycje jest doskonałym pomysłem, szczególnie że sieciówki oferują nam spore wyprzedaże! Neonowa sukienka w stylu Julii Wieniawy dostępna jest m. in. w Sinsay'u a jej aktualna cena wynosi zaledwie... 9,99zł!

Podczas aktualnych wyprzedaży sukienkę w tym stylu można dostać np. w Sinsay'u już za... 9,99 zł!