Marynarka oversize to gorący trend na wiosnę 2020. Wiemy, gdzie Joanna Koroniewska kupiła swoją!

Joanna Koroniewska nie przestaje zaskakiwać swoimi stylizacjami. Warto zainspirować się stylem aktorki, bo gwiazda doskonale zna się na trendach! Tym razem także postawiła na jeden hitów wiosny 2020! Jeśli szukacie modnej marynarki, tak jak Joanna koniecznie wybierzcie na fason oversize. Zobaczcie, jak ją nosi gwiazda oraz podpowiemy wam, gdzie kupicie podobne za mniej niż 150 zł!

Joanna Koroniewska w marynarce oversize

Joanna Koroniewska słynie z oryginalnego stylu, dobiera ubrania w sposób nieoczywisty, dzięki czemu zawsze wygląda świeżo i dziewczęco. Ostatnio gwiazda wrzuciła na Instagram zdjęcie w pięknej oversize'owej marynarce! A ten kolor! Zdecydowanie dodaje energii, a aktorka wygląda w czerwienie naprawdę promiennie! Wiemy, gdzie ją kupiła i ile kosztuje a do tego specjalnie dla was przeszukaliśmy popularne sieciówki, żeby znaleść podobne w bardzo dobrych cenach!

Instagram, Mat. prasowe

Marynarka, którą wybrała Joanna Koroniewska, to projekt polskiej marki Zaquad. Uszyto ją z aksamitu w kolorze intensywnej czerwieni i choć jest niezwykle elegancka, ten model można nosić również na dzień, co doskonale udowodniła aktorka! Skórzane spodnie i sweter w czarno białe paski to idealne połączenie, bo dzięki nim cała stylizacja nabrała charakteru. My jesteśmy zachwyceni !

Ten fason marynarki towarzyszy nam od paru sezonów i w tym roku również zostaje w trendach. Jeśli podoba wam się look Joanny Koroniewskiej i marzycie o luźnej marynarce, zobaczcie w których sieciówkach kupicie te najmodniejsze. Ceny zaczynają się już od 49 zł!

1. Czerwień jest w trendach i polecamy ją wszystkim, którzy lubią przyciągać uwagę. Tą jednorzędową prostą marynarkę, podobną do tej, którą nosi Joanna Koroniewska, kupcie w Zarze. Aktualnie jest na przecenie i kosztuje tylko 79 zł (przeceniona z 139 zł).

Mat. prasowe

2. Model w uniwersalnym i super modnym kolorze nude będzie pasować dosłownie do wszystkiego! Spodnie w kant lub spódnica ołówkowa sprawdzą się w biurze na na co dzień z dżinsami i sportowymi butami. W H&M kupicie ją za 149 zł.

Mat. prasowe





3. Marynarka w kratę to totalny hit Instagrama, noszą ją dosłownie wszystkie gwiazdy i influencerki. Zatem jeśli jeszcze nie masz jej w szafie, znajdziesz ją w sieciówce Sinsay za 79,90 zł.

Mat. prasowe

4. Pastelowe kolory to podstawa wiosennych trendów! Ten model kupicie w sklepie Bershka za 139 zł.





5. Model w kolorową kratę to nasz hit! Szeroka marynarka, która wygląda jak pożyczona z szafy chłopaka, dodaje charakteru! Cena was miło zaskoczy, bo teraz kosztuje tylko 49,99 zł i kupicie ją w Croppie (przeceniona z 139,99 zł).