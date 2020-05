Jak złagodzić ból i dyskomfort podczas okresu? Oto, produkty i suplementy, po które warto wtedy sięgnąć

Miesiączka wcale nie musi wiązać się dyskomfortem i powodować zmiany planów w twoim kalendarzu. Bolesne dolegliwości i niepewność podczas aktywności fizycznej mogą łatwo zniknąć. Wystarczy wprowadzić kilka zmian do codziennej rutyny podczas okresu. Dotyczą one zarówno sposobu odżywiania się, suplementacji, jak i właściwego wyboru produktów higienicznych.

Dieta na bolesne miesiączki

Żywność może zmniejszyć ból odczuwany w okolicach brzucha podczas miesiączki lub przeciwnie, zaostrzyć go. Aby zminimalizować skurcze i krwawienie kluczowe jest umieszczenie w diecie produktów, które są bogate w witaminy: E (natka pietruszki, szpinak, marchew, sałata, brukselka) i D (śledzie, dorsz, łosoś) oraz zawierają składniki mineralne takie jak: magnez (awokado, orzechy włoskie, banany, soczewica) i wapń (mleko, ser żółty, soja, tofu, jarmuż). Ponadto konieczne jest trzymanie się z dala od słonych przekąsek, słodyczy, kawy, herbaty i słodkich soków owocowych, gdyż zwiększają ryzyko bólów menstruacyjnych.

Suplementacja podczas okresu

W czasie miesiączki ważne jest wspieranie organizm na różnych płaszczyznach. Nawet jeśli nie jesteś fanką suplementów w tych chwilach warto się nad nimi zastanowić. Na rynku z łatwością można znaleźć sporo pomocnych środków. Jednym z nich jest Hemorigen Femina (ok. 19 zł), który wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego i proces krzepnięcia krwi. Dodatkowo zawiera witaminy, składniki odżywcze i substancje wspomagające narządy płciowe, w tym np. witaminę K i C, żelazo oraz tasznik pospolity i grykę zwyczajną.

Wygodna i bezpieczna higiena

W kwestii tego, które produkty higieniczne są najwygodniejsze podczas okresu zdania są podzielone. Niemniej jednak niezależnie od tego, które preferujesz zwróć uwagę na ich kształt, materiał, z którego są wykonane i zastosowane w nich technologie.

Dla przykładu tampony Bella Tampo (ok. 8 zł/16 szt.) pokryte są w całości bardzo delikatną włókniną i co istotne mają osiem kanalików, które nie tylko równomiernie rozprowadzają wilgoć, ale też lepiej dopasowują tampon do kształtu ciała, przez co są niewyczuwalne.

Z kolei podpaski Bella Perfecta Ultra Maxi Rose (ok. 6 zł/16 szt.) mają przedłużony kształt i unikalny system z paskami przebiegającymi wzdłuż brzegów, który zapewnia porządną ochronę, nawet podczas obfitego krwawienia. Dodatkowo są cienkie, więc sprawdzą się przy obcisłych stylizacjach i aromatyzowane, dzięki czemu neutralizują intymny zapach.