Trendy makijażowe są ważne, ale… równie istotne jest umiejętne podkreślanie makijażem urody. Dlatego jeśli uważasz, że masz za małe oczy i chciałabyś je powiększyć, z najmodniejszych makijaży wiosny 2020 wybierz te, które wizualnie je powiększą! Oto najlepsze triki prosto z wybiegów i podpatrzone u gwiazd.

Jak powiększyć oczy makijażem? Najlepsze sposoby

Makijażowe trendy na wiosnę 2020 to feeria kolorów! I wiele nowych sposobów na to, by twoje oczy wydawały się większe. Niezawodny będzie pastelowy, różowy makijaż, który rozjaśni spojrzenie, albo makijaż w jasnym odcieniu fioletu, który zrobi ci tę samą przysługę wieczorem i zawsze wtedy, kiedy będziesz mieć ochotę na wielkie lśnienie! Dobra wiadomość jest też taka, że aby wykonać wiosenny makijaż, nie musisz mieć całego arsenału kosmetyków - wystarczy skuteczny zestaw minimum.

Jak powiększyć oczy makijażem? Niezawodna i ponadczasowa metoda to mocno pomalowane rzęsy i subtelne smoky eye, jak u Amandy Serfried. Ale… nie zawsze chcesz mieć taki mocny makeup! Z wiosennych wybiegów 2020 wybraliśmy cztery makijaże, które powiększą oczy w subtelny, szybki sposób - idealny na co dzień!