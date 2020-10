Idealny korektor na makijaż w biegu. Maskuje wszelkie niedoskonałości i pozwala wykonturować twarz. Teraz kosztuje niecałe 23 zł w Rossmannie

Korektor to podstawa szybkiego makijażu. Pozwala błyskawicznie ukryć cienie pod oczami i zamaskować niedoskonałości. Ważne jest jednak, by miał odpowiednie krycie oraz formułę, która dobrze się blenduje i stapia z cerą, jak np. korektor Can’t Stop Won’t Stop marki NYX Professional Makeup.

Mat. prasowe

Korektor do szybkiego makijażu z Rossmanna

Korektor Can’t Stop Won’t Stop warto przetestować zwłaszcza teraz, gdy jest przeceniony o ponad 30 procent w Rossmannie i kosztuje niecałe 23 zł. Jego formuła jest dobrze napigmentowana i kremowa dlatego łatwo i szybko się nim pracuje. Sprawdza się zarówno pod oczy, jak i do niedoskonałości. Wystarczy jedna warstwa, by przykryć zasinienia i czerwone wypryski. Korektor przeznaczony jest też do konturowania i faktycznie można nim bez problemu wyszczuplić optycznie twarz. Dobrze utrzymuje się na cerze i nie wysusza jej oraz nie wchodzi zbytnio w zmarszczki. Na wizażu został oceniony na 4,4/5.

„Ulubieniec - pokochałam go o pierwszego użycia! Ma całkiem niezłe krycie, które można budować i utrzymuje się bez zarzutów przez większość dnia. Poza tym nie wysusza, ani nie ciastkuje się po przypudrowaniu.”

„Strasznie wpadł w oko i okazał się super. Jest kremowy i szybko się go nakłada. Używam go pod oczy, ale kupiłam go głównie do konturowania i w obu kwestiach świetnie się sprawdza. Nie zostawia dziwnych plam na twarzy i nie wysusza skóry. Pigmentacja i wydajność produktu też zasługuje na pochwałę.”

„Korektor kupiłam ze względu na dobre opinie i nie zawiodłam się. Bardzo dobrze maskuje wszelkie niedoskonałości i sińce pod oczami. Podczas aplikacji wystarczy niewielka ilość produktu, dzięki czemu jest bardzo wydajny. Długo utrzymuje się na twarzy bez żadnych poprawek oraz nie zapycha porów i nie wysusza. Doskonale sprawdza się też przy konturowaniu ” - oceniają wizażanki.