Hitowy rozświetlacz z Rossmanna przeceniony o 80 procent! "Efekt tafli już po jednym przeciągnięciu pędzla!"

Rozświetlacz to nieodłączny element każdego makijażu. Zwłaszcza, że od ostatnich kilkunastu sezonów w trendach niezmiennie pozostaje błyszcząca skóra z efektem „glow”. Lśniącą poświata dodaje cerze świeżości i sprawia, że wygląda zdrowo i atrakcyjnie. Taki efekt można uzyskać zarówno za pomocą rozświetlacza w płynie, jak i w kamieniu lub w postaci sypkiej. Kluczowa jest jednak formuła produktu. Najlepiej, gdy tworzy na skórze efekt mokrej tafli lub intensywny, metaliczny połysk.

Palety rozświetlaczy Glamalicious SinSkin by Patricia Kazadi

Wsród wielu produktów na wyróżnienie zasługują palety rozświetlaczy Glamalicious marki SinSkin by Patricia Kazadi. Obydwie dostępne są w Rossmannie na promocji. Ich cena jest teraz pięciokrotnie niższa i wynosi tylko 19,79 zł. Dla porównania wcześniej kosztowały 98,99 zł. Palety dostępne są w wersji blondie i brownie. Jednak przy wyborze odpowiedniego wariantu sugerowałabym kierowanie się własnym gustem, a nie kolorem włosów, gdyż odcienie palet współgrają raczej z większością karnacji.

Mat. prasowe

Formuła rozświetlaczy jest delikatnie kremowa. Łatwo się ją aplikuje zarówno za pomocą wachlarzowego pędzla, jak i palcem na łuk kupidyna czy grzbiet nosa. Trzeba przyznać, że rozświetlacze mają bardzo ładny i wyrazisty połysk. Nie dają do końca efektu "mokre skóry", ale nadaje cerze seksowne „glow”. Są dobrze napigmentowane, przez co ich kolory są dość intensywne. Brązowy rozświetlacz z powodzeniem można nakładać w miejscu bronzera, a różowy może zastąpić klasyczny róż na policzkach tylko w błyszczącej, lekko metalicznej formie. Przy jasnej karnacji na skroniach najlepiej sprawdzi się złoty odcień z palety. Można go też zmieszać z pozostałymi, by stworzyć trochę ciekawszy wariant kolorystyczny. Fanki edytorialowego looku mogą też nałożyć różowy odcień na powieki i rozciągnąć go wokół skroni i policzków, by stworzyć mocno monochromatyczny look. Ilość możliwych połączeń kolorystycznych z tymi paletami jest naprawdę nieograniczona.

Mat. prasowe

Rozświetlacze są też bardzo trwałe, nie ścierają się i długo utrzymują na skórze. Dobrze wyglądają na kościach obojczykowych, więc można z ich pomocą wykonturować dekolt. Są też niezwykle wydajne, a opakowanie palety wyposażone jest w lusterko, które można wykorzystać w ciągu dnia do szybkich poprawek. Produkt na wizażu został oceniony na 5/5.

„Rozświetlaczami spokojnie można konturować twarz. Mimo, iż jestem blada, paletka nie jest dla mnie za ciemna. Konsystencja produktu jest bardzo przyjemna w aplikacji i nie tworzy plam. Najważniejsze jest to, że rozświetlaczami można fajnie budować i pogłębiać efekt glow.”

„Paleta zamykana na magnes ma bardzo eleganckie opakowanie. Rozświetlacze są mięciutkie. Po pierwszym przeciągnięciu pędzla można uzyskać piękny efekt tafli, bez brokatu i drobinek. Trwałość jak najbardziej na plus, utrzymuje się cały dzień. Idealne do makijażu dziennego, jak i wieczorowego.”- podsumowują wizażanki.