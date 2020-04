Pomadka z Rossmanna działa identycznie jak ta z Huda Beauty, a kosztuje 3 razy mniej!

Choć ostatnio bardzo głośno jest o błyszczykach, pomadki matowe i tak nie tracą swojej pozycji. „Hype” na nie, a zwłaszcza na te w płynie rozpoczęła Kylie Jenner w 2014 roku. Płynna formuła idealnie nadaje się do wizualnego powiększania ust, poprzez obrysowywanie warg delikatnie poza naturalnym konturem. Ponadto pozbawione blasku wykończenie dobrze współgra z różnymi makijażami i nadaje lookom elegancki charakter. Niestety pomadka pomadce nierówna i znalezienie właściwej formuły to czasami prawdziwe wyzwanie, szczególnie w przystępnej cenie.

Topowa matująca pomadka w płynie z Rossmanna

Trudne poszukiwania z pewnością skończy matująca szminka w płynie Superstay Matte Ink Maybelline. Śmiało można ją porównać do pomadki Liquid Matte marki Huda Beauty. Z tą różnicą, że jest od niej 3 razy tańsza. Obecnie kosztuje w Rossmannie 34,49 zł, ale często można ją też upolować na sporych promocjach. Występuje w 10 odcieniach, które oscylują w różowo-czerwono-fioletowej kolorystyce (na uwagę zasługują zwłaszcza odcienie "lover" i "dreamer"). Jest porządnie napigmentowana i ma jedwabistą konsystencję, którą łatwo się rozprowadza na ustach. Precyzyjny aplikator z dziurką po środku umożliwia dokładne wyrysowanie konturów ust i uniknięcie nałożenia nadmiaru produktu. Jej formuła jest bardzo trwała! Nie ściera się i potrafi przetrwać w perfekcyjnym stanie długie godziny.

Mat. prasowe

Nie zbiera się też w kącikach. Najlepiej nakładać ją na wcześniej nawilżone balsamem usta, gdyż matowa formuła ma tendencję do wysuszania warg, co jest typowe w przypadku tego typu produktów. Sugeruję też zmywanie jej dwufazowymi płynami lub olejkami. Sam płyn micelarny lub mleczko mogą sobie z nią nie poradzić. Pomadka jest bardzo wydajna, a jej pojemność to 5 ml. Na wizażu zebrała 884 recenzje i jest oceniona na 4,4 w pięciopunktowej skali.

„Jej cudowny zapach przypomina budyń lub kisiel i kojarzy mi się z dzieciństwem. Aplikator w kształcie łezki dobrze rozprowadza produkt i nabiera jego optymalną ilość. Szminka trzyma się naprawdę cały dzień, przetrwa pizze, rosół, pocałunki i sen. Ponadto nie waży się.”

„Najlepsze szminki matowe w płynie jakie kiedykolwiek miałam. Pomadka ma praktyczny aplikator, utrzymuje się na ustach bardzo długo, ciężko ją zmyć nawet po całonocnej imprezie. Nie odbija się na szklance, nie wysusza ust. Mam kilka kolorów i kiedy mi się skończą na pewno kupię je ponownie.”

„Ma konsystencję jak masełko. Bardzo przyjemnie rozprowadza się na ustach. Nie robi smug ani plam oraz nie wysusza warg. Ma bardzo dobre krycie. Utrzymuje się na swoim miejscu pomimo jedzenia i picia.”- piszą wizażanki.