Rossmann przecenił kultowy bronzer polskiej marki o połowę! Teraz kosztuje jedynie 16 zł

Ostatnio głośno było o trendzie na modelowanie twarzy samymi różami. Niemniej jednak w żaden sposób nie osłabił on pozycji bronzerów. Są bezkonkurencyjne w ocieplaniu karnacji, imitowaniu opalenizny i optycznym wyszczuplaniu twarzy. Sprawdzają się również do konturowania dekoltu i podkreślania kości obojczykowych.

Topowy bronzer do twarzy i ciała marki Wibo z Rossmana

Ostatnio na promocji w Rossmannie można znaleźć bronzer marki Wibo, którego cena jest teraz dwukrotnie niższa i wynosi jedynie 16,99 zł (cena bez promocji to 30,99 zł). Nazwa „Beach Cruiser” idealnie pasuje do kosmetyku. Bronzer nadaje skórze ciepły, naturalny odcień, który z powodzeniem oddaje delikatną opaleniznę. Jest matowy i nie zawiera połyskujących drobinek, które często są kłopotliwe zwłaszcza kiedy cerę zdobi jeszcze rozświetlacz. Jest bardzo dobrze napigmentowany, ma kremową konsystencję i świetnie „wtapia się” w skórę. Można też budować jego intensywność nakładając dodatkowe warstwy. Sugerowałbym jednak zachowanie ostrożności podczas aplikacji. Robienie tego nieumiejętnie lub w pośpiechu na pewno poskutkuje plamami na policzkach. Wystarczy jednak sięgnąć po dość duży, puchaty pędzel i pamietać o strzepnięciu nadmiaru produkt, by tego uniknąć.

Mat. prasowe

„Beach Cruiser” dobrze utrzymuje się na skórze i nie ciemnieje po kilku godzinach. Ma duże opakowanie, które zawiera aż 22 g produktu. To stanowi wyjątkowo dużą ilość, jak na tego typu kosmetyk. Prawdopodobnie spowodowane jest to jednak tym, iż przeznaczony jest również do ciała. Poza twarzą testowałam go również na dekolcie i ramionach. Utrzymywał się na nich w równie nienagannym stanie, co na cerze. Poza tym świetnie blenduje się też z rozświetlaczami, przez co umożliwia ładne wykonturowania ciała. Jest dostępny w czterych wariantach kolorystycznych: 01 Sandstorm, 02 Cafe Creme, 03 Praline, 04 Desert Sand.

Mat. prasowe

Na uwagę zasługuje również jego zapach. Jest dość intensywny, ale przyjemny. Mam wrażenie, że z czasem zanika na skórze. Bronzer został oceniony na wizażu na 4,6/5. Zdobył aż 249 recenzji!

„Cudowny i zawiera aż 22 g! Jest mocno napigmentowany, więc trzeba uważać, żeby z nim nie przesadzić. Poza tym pięknie się wtapia w skórę i długo na niej utrzymuje. Po prostu super !”

„Testowałam wiele bronzerów, ale to właśnie ten najbardziej przypadł mi do gustu. Dzięki dużemu opakowaniu produkt jest bardzo wydajny. Kolor jest idealny mimo tego, że mam jasną karnacje. Bronzer bardzo ładnie wygląda na ciele, nie robi plam, a zapach jest zniewalający. Nie żałuje tego, że go kupiłam.”

„Jeden z lepszych drogeryjnych bronzerów. Posiadam kolor 02, używałam go jak byłam bardziej i mniej opalona i za każdym razem spisywał się bardzo dobrze. Ładnie się rozprowadza. Można budować stopniowo kolor i ciężko zrobić sobie nim krzywdę. Jest dość duży, więc starcza na bardzo długo.”- piszą wizażanki.