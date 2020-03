Trendy wiosna 2020. Oto 7 hitów Reserved, które kupisz online

W obecnej sytuacji związanej z koronawirusem, kiedy wszyscy powinni zostać w domu, z pomocą przychodzą zakupy internetowe. Na stronie Reserved pojawiła się już najnowsza kolekcja na sezon wiosna-lato 2020, która zaskakuje różnorodnością barw, wzorów i fasonów. Co wybrać żeby wyglądać modnie, ale nie wydać fortuny? Postanowiliśmy wybrać dla was 7 totalnych hitów nadchodzącego sezonu, które kupicie, nie wychodząc z domu!

7 najmodniejszych rzeczy z najnowszej kolekcji wiosna-lato 2020 Reserved

Wiosna zbliża się wielkimi krokami jeśli planujesz odświeżenie swojej garderoby warto zajrzeć do jednej z ulubionych sieciówek gwiazd, Reserved. Właśnie pojawiła się najnowsza kolekcja w której znajdziecie prawdziwe modowe perełki! Kwieciste sukienki z bufkami, oryginalne trencze, dżinsy balloon, modne topy oraz stylowe dodatki, niemal identyczne jak z wybiegu od najlepszych projektantów. Zobaczcie sami wszystkie za mniej niż 200 zł!

1. Wiosną najczęściej szukamy modnego okrycia przejściowego jakim jest klasyczny trencz. W Reserved znajdziecie beżowe, brązowe lub nude, ale nam spodobał się ten w kolorze pudrowego różu. Kosztuje 179,99 zł.

2. Sukienka o długości maxi w kwiaty sprawi, że nikt nie przejdzie obok was obojętnie! Ta z bufkami i falbaną skradła nasze serce tym bardziej, że można ją nosić nawet do końca lata! Kosztuje 199,99 zł.

3. Spodnie balloon podbiły już cały Instagram, uwielbia je też najmodniejsza polska dziennikarka Kinga Rusin! Możecie kupić podobne za 139,99 zł.

4. Sneakersy to jedne z najwygodniejszych i najmodniejszych butów w sezonie wiosna-lato 2020! Te kolorowe pasują do wszystkiego, zarówno do spodni, jak i do sukienki. Kosztują 139,99 zł.

5. Torebka, która podkręci każdą stylizację w najmodniejszym stylu boho! Proszę bardzo - ta z frędzlami to prawdziwy hit sezonu! Kosztuje, 99,99 zł.

6. Bluzka z bufkami, podkreśloną talią i baskinką to jest to! Noś ją z dżinsami lub eleganckimi spodniami w kant. Kosztuje, 99,99 zł.

7. Spódnica z falbaną to hit! Noś ją ze swetrem, marynarką lub z białą koszulą! W Reserved zapłacisz za nią 179,99 zł.