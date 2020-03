Kolorowy garnitur to trend na wiosnę 2020. Gwiazda "M jak miłość" już go ma!

Joanna Koroniewska już poczuła wiosnę, jej najnowsza stylizacja z kolorowym garniturem w roli głównej to prawdziwy modowy hit wiosny! Gwiazda swoim najnowszym lookiem udowodniła, że w ubraniach z sieciówki można wyglądać naprawdę stylowo! Fioletowy garnitur z Zary to prawdziwa perełka, a jeśli jeszcze założysz do niego sportowe sneakesy - look jak z wybiegu gwarantowany!

Joanna Koroniewska w supermodnym garniturze z Zary

Była gwiazda serialu „M jak miłość” Joanna Koroniewska należy do grona osób, które kochają sieciówki. Aktorka śledzi trendy, zna wszystkie modowe nowinki i tej wiosny stawia na garnitur w najmodniejszym kolorze sezonu wiosna-lato 2020. Fiolety, wrzosy i rozbielony lila to jedne z wiodących barw wiosny. Dodają energii, blasku i pasują do każdego typu urody. Zobaczcie sami, jak prezentuje się w nim Joanna Koroniewska.

Aktorka postawiła na fioletowy garnitur z sieciówki, który jest doskonałą alternatywą dla spodni, sukienek czy kombinezonu. Jest uniwersalny i pasuje dosłownie na każdą okazję. Sprawdzi się w pracy w biurze, szkole na imprezie czy - tak jak nosi Joasia - po prostu na co dzień. W tym sezonie stawiamy koniecznie na te w kolorze! Pastele, ostre barwy lub wzór kratki to numer jeden!

Mat. prasowe

Tak liliowy garnitur prezentuje się na modelce. Prosta marynarka z kieszeniami i supermodne spodnie z wysokim stanem, ozdobione paskiem, dodatkowo podkreślają talię. Ten komplet kupicie w ulubionej sieciówce gwiazd - Zarze. Marynarka kosztuje 199 zł, a spodnie 139 zł. Damski garnitur w tym sezonie nosimy z prostym t-shirtem, elegancką koszulą lub golfem.

Jeśli jeszcze w swojej garderobie nie masz garnituru, bo uważasz że jest zbyt formalny na co dzień, zobacz jakie stylowe rozwiązanie znalazła Joanna Koroniewska!

Instagram, Mat. prasowe

Joanna Koroniewska to prawdziwa ikona stylu, która uwielbia eksperymentować z modą, dlatego elegancki garnitur przełamała sportowymi sneakersami, które zdecydowanie królują w nadchodzącym sezonie wiosna-lato 2020! Dzięki temu zabiegowi całość prezentuje się bardzo stylowo i wygodnie! Aktorka wybrała te marki Ecco (kosztują 649 zł), ale podobne znajdziecie również w popularnych sieciówkach!

Jak wam się podoba to połączenie?