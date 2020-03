Falowany lob, czyli najmodniejsza fryzura 2020. Te gwiazdy już zdecydowały się na taką stylizację włosów

Loby ułożone w miękkie fale to obecnie najgorętszy urodowy trend wśród gwiazd. Fryzura nawiązuje do looku w stylu dziewczyny surfera, ale dzięki długości do ramion zyskuje bardziej wyrafinowany charakter. Z tego względu celebrytki decydują się na nią nie tylko na co dzień, ale również na wieczorowe wyjścia.

Sposób na idealnie wystylizowanego loba

Mimo, iż pofalowane włosy wyglądają dość nonszalancko wymagają trochę nakładu pracy. Jest wiele sposobów na wykonanie takiej stylizacji. Najpopularniejsza wymaga użycia lokówki o grubym trzonie lub prostownicy. Umyte włosy należy dokładnie wysuszyć, pamiętając o użyciu sprayu termoochronnego, by zabezpieczyć je przed wysoką temperaturą. Następnie po wyznaczeniu przedziałka, podzielone na pojedyncze pasma włosy wystarczy pokręcić w fale za pomocą lokówki lub prostownicy. Każdy skręt najlepiej podpiąć klipsem i poczekać aż ostygnie. By, loki wyglądały na miękkie i lejące warto delikatnie przeczesać je grzebieniem. Na koniec całość należy utrwalić suchym lakierem, który nie skleja włosów. Opcjonalnie można spryskać je też sprayem nadającym wyraźniejszą teksturę, by wyglądały na bardziej „messy”. Ogromnym plusem tej fryzury jest to, że świetnie wygląda nawet po długich godzinach kiedy nie jest już całkowicie perfekcyjna. Zyskuje wtedy po prostu bardziej casualowy charakter.

Gwiazdy w falowanych lobach

Hailey Baldwin Bieber

Poza wyznaczeniem równego przedziałka Hailey zdecydowała się też zaczesać włosy za jedno ucho. To pozwala bardziej wyeksponować kolczyki i odsłonić owal twarzy. Jej lob zyskuje też ciekawszy wyraz dzięki przyciemnionym odrostom i refleksom.

East News

Alexa Chung

W przypadku stylizacji Alexy najważniejsze jest odpowiednie wygładzanie kosmyków, zwłaszcza u nasady. Nie bez znaczenie jest też mocne zaczesane ich na czoło.

East News

Anja Rubik

Tak jak Hailey, Anja również postawiła na refleksy i ciemniejsze odrosty. Jej fryzura jest jednak celowo ułożona w trochę bałaganiarski sposób.

Cara Delevingne

Lob Cary nawiązuje do stylu Hollywood. Fale są starannie ułożone w dość regularny sposób, a boczny przedziałek jest idealnie równy.

Ellie Goulding

Zakręcone kosmyki Ellie są bardzo miękkie i lejące. Taki efekt uzyskuje się używając lokówki o bardzo grubym trzonie.

Audrey Tautou

Tutaj najważniejsza jest naturalność. Włosy Audrey nie są zbytnio wygładzone przy przedziałku i mają bardzo luźny, nieregularny skręt.

Jourdan Dunn

Dzięki charakterystycznemu nakryciu głowy z siateczką fryzura Jourdan wygląda bardzo „high fashion”. Widać też, że wszystkie pasma włosów są starannie ułożone, a ich skręt jest identyczny.

Lara Gessler

Fryzura Lary utrzymana jest w klimacie "dziewczyny z sąsiedztwa". Przedziałek znajduje się po środku włosów (choć nie jest idealnie równy), a przednie pasma są luźno zaczesane za uszy.

East News

Ashley Benson

Look Ashley jest bardzo asymetryczny. Przedziałek jest mocno przesunięty na prawo, a włosy przy nim wygładzone. To stanowi kontrast do lewej części włosów, które mają sporo objętości.

Gaia Weiss

Coś dla fanek grzecznych stylizacji. Przednie pasma włosów Gaii są delikatnie zaczesane do tyłu i spięte, a na czoło luźno opada jedynie pojedynczy odseparowany kosmyk.

Jeanne Damas

Jeanne to ikona niewymuszonego, paryskiego szyku dlatego jej pofalowany lob zdobi utrzymana w nieładzie grzywka. Jej stylista nie oszczędzał również na nabłyszczaczu. Całość ma wyjątkowo mocny połysk.