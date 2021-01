W tych szpilkach zakocha się każda kobieta! Przepiękna Edyta Zając w kampanii Moliera 2 

Mieszanka niewymuszonej elegancji, dbałości o detale oraz aktualnych trendów – tak w skrócie można opisać ekskluzywną markę Amina Muaddi, która od 2018 roku projektuje kolekcje szpilek w światowej stolicy mody – Paryżu. Modele obuwia będące kwintesencją kobiecości pokochała sama Rihanna, Kendall Jenner czy Rosie Huntington-Whiteley. Do grona ich fanek należy również polska modelka Edyta Zając, która zaprezentowała luksusowe obuwie w najnowszej kampanii Moliera 2.

Jak to się zaczęło?

Amina Muaddi to jedna z niewielu kobiet na świecie, która szturmem zdobyła rynek dóbr luksusowych. Jak to wszystko się zaczęło? Już jako mała dziewczynka kochała modę, a w szczególności buty – będąc dzieckiem często zabierała mamie czółenka i chodziła w nich po domu udając modelkę. Dorastając mieszkała w Jordanii, Rumunii oraz we Włoszech, gdzie miała styczność z wieloma różnymi kulturami, które niewątpliwie wpłynęły na jej poczucie estetyki. Swoją pasję postanowiła rozwijać w Europejskim Instytucie Wzornictwa w Mediolanie. To właśnie tutaj odkryła, iż poprzez projektowanie szpilek ma szansę w pełni wyrażać własną wizję kobiecości. Talent Aminy został dostrzeżony przez francuski dom mody Alexandre Vauthier, który zaproponował jej stworzenie linii obuwia. Od tego czasu stała się ulubioną projektantką gwiazd na całym świecie, w tym samej Rihanny. Nie powstrzymało to jednak Aminy przed stworzeniem autorskiej marki szpilek, która szybko stała się pożądana na całym świecie.

Styl, który korzenie ma w Paryżu

Dziś projektantka skupia się na swoim największym projekcie życia – marce Amina Muaddi. Wyjątkowo kobiecy styl brandu nawiązuje do światowej stolicy mody Paryża. Każdy ekskluzywny model szpilek łączy w sobie niepowtarzalny urok, oryginalny design oraz dbałość o najdrobniejszy szczegół. W najnowszej kolekcji znajdziemy obuwie o wyjątkowej kolorystyce oscylującej wokół landrynkowego różu, lazurowego błękitu czy butelkowej zieleni. Każda fashionistka pokocha odważny wzór w cętki żyrafy oraz oryginalne kryształowe zdobienia. Co jest elementem wyróżniającym linię butów? Zdecydowanie oryginalny obcasy o kształcie piramidy. Mimo tego, iż Amina Muaddi na rynku zadebiutowała w 2018 roku, już teraz inspiruje kobiety i gwiazdy takie jak Kendall Jenner, Rihanna czy Rosie Huntington-Whiteley do eksperymentowania ze swoim stylem.

Do grona jej fanek należy również polska top modelka Edyta Zając, która zaprezentowała luksusowe obuwie w najnowszej kampanii Moliera 2!

Sesja zdjęciowa jest przepiękna.