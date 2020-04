Wyprzedaże wiosna 2020: Joanna Koroniewska w boskiej sukience na wiosnę i lato! A jej kurtka to dopiero hit

Jeśli jeszcze nie masz w szafie kultowej „dżinsówki” czyli luźnej spranej kurtki z denimu czas na zakupy, to prawdziwy hit wiosny 2020! Wystarczy spojrzeć na jedną z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce Joannę Koroniewską, która już poczuła wiosnę i i pokazała się w cudownej wiosennej stylizacji! Zobaczcie tylko na tą białą sukienkę! Mamy dobrą wiadomość znamy markę i cenę tego zestawu, który możecie kupić teraz na wyprzedaży! Zobaczcie sami!

Dżinsowa kurtka i biała sukienka to prawdziwy hit wiosny 2020!

Joanna Koroniewska, która modę i trendy ma opanowane do perfekcji, doskonale wie, że dżinsowa kurtka to podstawa wiosennej i letniej garderoby. Nigdy nie wyjdzie z mody, a co najważniejsze doda charakteru każdej stylizacji, szczególnie tej z sukienką w roli głównej. Tym razem aktorka postawiła na tą najmodniejszą sukienkę z koronki w białym kolorze, która sprawdzi się również w upalne lato. Dziewczęca i romantyczna sukienka przełamana rockową kurtką dżinsową i zamszowymi botkami to jest to! Kochamy tą stylizację w stylu boho! Zobaczcie jak się prezentuje!

Dżins to najbardziej pożądany materiał sezonu wiosna-lato 2020, a jego największą zaletą jest to, że pasuje dosłownie do wszystkiego! W sieciówkach i sklepach internetowych możecie znaleść różne modele kurtek, ale najmodniejsze są te oversiz'owe lub z paskiem w talii - obydwa fasony doskonale uzupełnią zarówno rockowe, jak i romantyczne stylizacje. Dżinsowa kurtka to dobra inwestycja na lata, sprawdzi się idealnie w chłodniejsze wiosenne i letnie dni. Tą którą ma gwiazda „M jak miłość” kupicie teraz na wyprzedaży. Tak się prezentuje na modelce.

Mat. prasowe

Joanna Koroniewska swoją dżinsową kurtkę upolowała w sklepie internetowym Born2be, która aktualnie kosztuje 154,99 zł (wcześniej 159,99 zł). Jest lekko sprana, ma luźny fason i leży po prostu doskonale. Dżins i biel to doskonały duet, zobaczcie też sukienkę, którą wybrała aktorka!

Mat. prasowe

Biała sukienka z paskiem z podkreśloną talią to model Cosmology również ze skelpu Born2be, właśnie została przeceniona i teraz kosztuje 129,99 zł (wcześniej 149,99 zł). Jeśli jeszcze nie masz białej sukienki z falbankami, nie wiesz jak ją nosić lub wydaje ci się, że będziesz wyglądać zbyt romantycznie koniecznie zobacz sprawdzony sposób Joanny Koroniewskiej na oswojenie tego fasonu, wystarczą rockowe akcenty w postaci dżinsowej kurtki i zamszowych botków!

Jak wam się podoba nowy wiosenny look Joanny Koroniewskiej? My jesteśmy zachwyceni!