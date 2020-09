Dzień Szpilek 2020 już niebawem! Wyjątkowa akcja Moliera 2, w której udział może wziąć każda z was!

Ogólnopolski #DzienSzpilek to zainicjowane rok temu przez Moliera 2 akcja społeczna, która jednoczy wszystkie kobiety i nie tylko! Szpilki na przestrzeni lat urosły do rangi symbolu. Większość kobiet je kocha i uważa za nieodzowny element swojej garderoby. Teraz wspólnie możemy wykorzystać je w szczytnym celu – pomagając dzieciom z fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

II Ogólnopolski #DzienSzpilek: Ty też możesz wziąć udział!

Akcja społeczna #DzienSzpilek skierowana jest do osób z całego kraju! Zasady są bardzo proste: za każde zdjęcie w szpilkach opublikowane na Instagramie lub Facebooku 25.09.2020 r., posiadające hashtag #DzienSzpilek oraz spełniające kryteria regulaminu, Moliera 2 przekaże 2 zł na rzez fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Pomaganie nigdy nie było tak proste!

Moliera2

Kogo wspieramy?

W 2020 roku wspieramy fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową – jest to organizacja działająca od 30 lat na rzecz małych pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei. Każdego roku pomaga 2 000 dzieci z całej Polski, które leczą się we wrocławskim szpitalu.

Poprzez akcję #DzienSzpilek chcemy pokazać, że każdy może pomagać w bardzo prosty sposób. Moliera 2 specjalizuje się w sprzedaży szpilek, dlatego właśnie je chcemy wykorzystać w słusznej i cennej sprawie. Użyjemy siły mediów społecznościowych, aby zaszczepić w ludziach chęć niesienia pomocy. Pamiętajmy o tym, że pomaganie uskrzydla – mówi Przemek Dankowski, PR Coordinator.

Sukces pierwszej edycji #DzienSzpilek. 25.09.2019 roku

odbyła się pierwsza edycja #DzienSzpilek. W inicjatywie wzięły udział polskie gwiazdy oraz tysiące Polek, a posty publikowane w słusznej sprawie zalały Internet. W inicjatywie udział wzięły m. in. Beata Kozidrak, Małgorzata Rozenek, Kasia Sokołowska, Magda Gessler, Natalia Siwiec czy Hanna Lis, które na swoich profilach zachęcały internautów do wspierania akcji. W ciągu 24 godzin zdjęcie w szpilkach opublikowało ponad 15 000 osób. Dzięki temu na rzecz fundacji Alivia przekazane zostało 31 250 zł.

