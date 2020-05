Domowe hity 2020 roku. Te cztery urządzenia maksymalnie ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków

Nie sposób uciec od domowych obowiązków, ale można spróbować maksymalnie je ułatwić i skrócić ich czas. Rozwiązaniem są tu oczywiście innowacyjne urządzenia, które optymalizują te w większości mało przyjemne i nudne zadania. Ich wybór nie jest jednak łatwy, gdyż na rynku dostępnych jest ogrom produktów, a dodatkowo stale pojawiają się nowości. Oto mini ranking tych, które z pewnością są dobrą inwestycją:

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V11 Absolute Extra Pro

Kształt urządzenia i brak kabla sprawia, że jest bardzo poręczny. Pozwala na błyskawiczne odkurzenie dowolnych powierzchni (zarówno miękkich, jak i twardych), a przy tym nie hałasuje. Jego akumulator starcza na 120 minut. Odkurzacz wyposażony jest w szczelny system filtracji, który wychwytuje nawet mikroskopijne cząsteczki, jak np. pyłki, bakterie i roztocza kurzu. Ponadto ma wbudowany ekran, który wyświetla wybrany tryb mocy, pozostały czas pracy i przypomina o czyszczeniu filtrów. Cena: 3599 zł

Parownica Philips Steam&Go

Zaletą parownic jest to, że nie wymagają rozkładania deski oraz są wygodne w użyciu, nawet przy ubraniach, które mają mnóstwo falban i plisów. Model marki Philips szybko wygładza i odświeża tkaniny usuwając z nich zapach jedzenia czy papierosów, co szczególnie sprawdza się przy płaszczach i marynarkach, których dzięki temu nie trzeba każdorazowo zanosić do pralni. Dodatkowo można go używać do kanap, foteli i poduszek. Gorąca para wydobywająca się z produktu usuwa 99% bakterii. Cena: 319 zł

Blender ręczny Bosh MSM87180

Jest niezwykle wszechstronny. Blenduje na 12 poziomach prędkości oraz wyposażony jest w dwie końcówki i trzy pojemniki, z czego jeden służy też do odmierzania składników i przechowywania produktów w lodówce. Be zarzutu kruszy, mieli, sieka i miksuje. Bardzo łatwo go również oczyścić. Cena: ok. 340 zł

Robot kuchenny Termomix TM6

Ułatwia wykonanie prawie każdego dania. Z jego pomocą łatwo przygotować dwudaniowy obiad, ciasto, smoothie, jogurt czy lody. Wyposażony jest w wymienne częśći, które umożliwiają m.in. gotowanie na parze oraz ubijanie np. śmietany. Ma też wbudowany spory ekran, który pozwala na monitorowanie pracy urządzenia oraz wagi umieszczanych w nim produktów. Cena: ok. 5400 zł