Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji

Styliści fryzur co sezon lansują nowe trendy koloryzacyjne. Nadchodzącej wiosny na topie są zwłaszcza balejaże. Ich powrót widoczny był już kilka sezonów temu i z biegiem czasu ich pozycja nie słabnie, na co dowodem jest m.in. trend na „buttercream blonde”. Koloryzacja zachwyci fanki wielotonowych blondów i idealnie sprawdzi się do odświeżania fryzura po zimie i nadania jej letniego charakteru. Bazuje bowiem na naturalnym blondzie w maślanym odcieniu, który urozmaica miks różnorodnych pasm. Poszczególne kosmyki powinny wpadać w miodowy, szampański, platynowy, perłowy, karmelowy, waniliowy i beżowy blond.

Zalety koloryzacji

Niewątpliwym atutem koloryzacji jest to, że nie wymaga drastycznego rozjaśniania włosów, gdyż jedynie pojedyncze pasma wchodzą w bardzo jasne tony, a wśród pozostałych mogą być nawet ciemniejsze, naturalne kosmyki. Fryzura świetnie spisuje się również, gdy pod wpływem słońca lub słonej wody kosmyki nieco zmieniają kolor i stają się jaśniejsze, gdyż zyskuje po prostu jeszcze więcej różnorodnych odcieni. Ponadto miks ciepłych i chłodnych tonów sprawia, że koloryzacja „buttercream blonde” pasuje do większości karnacji oraz sprawia, że włosy optycznie zyskuje więcej objętości.

Odrost i stylizacja

Koloryzacja „buttercream blonde” pozwala na spore eksperymenty również z odrostem gdyż wielotonowy blond dobrze współgra z ciemniejszą włosami u nasady. Z tego względu nie wymaga też panikowania, gdy tylko kosmyki zaczną odrastać w naturalnym odcieniu. Fryzura świetnie prezentuje się zwłaszcza w lekkim nieładzie. Najlepiej gdy włosy ułożone są w luźne surferskie fale lub po prostu mają nieregularną teksturę, którą można uzyskać z pomocą sprayów modelujących.