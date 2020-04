Białe sneakersy Hailey Bieber to hit wiosny 2020. Są teraz na wyprzedaży!

Hailey Bieber to królowa street stylu. Modelka w swoich stylizacjach bezbłędnie łączy najgorętsze trendy. W skład praktycznie każdego z jej codziennych outfitów wchodzą sneakersy. Zakłada je do sportowych dresów, casualowych jeansów oraz eleganckich płaszczy i seksownych sukienek.

Sneakersy w stylu Hailey Bieber

Model, który towarzyszy jej ostatnio najczęściej, to Track Sneakers marki Balenciaga. Wyróżnia je stonowana biało-kremowa kolorystka. Mają czystą, minimalistyczną formę z geometrycznymi wycięciami. Uwagę zwraca ich podeszwa z licznymi wypustkami w klimacie traperów. Niestety buty Hailey kosztują około 3200 zł. Na rynku dostępnych jest jednak sporo podobnych modeli w dużo bardziej przystępnych cenach. Na eobuwie.pl do 7 kwietnia możesz je dodatkowo kupić do 30% taniej po wpisaniu kodu rabatowego STYLOWE. Oto ranking sneakersów, które najbardziej wpisują się w styl modelki i są bardzo „hot” w tym sezonie:

Mat. prasowe

Sneakers New Balance 369 zł

Ich kolorystka ograniczona została do trzech odcieni. Biel przełamują elementy beżu i szarości. Model mocno nawiązuje do lat 90., dlatego świetnie będzie się prezentował zwłaszcza ze skarpetkami za kostkę.

Mat. prasowe

Sneakersy Falcon Adidas, 299 zł

Charakteryzuje je bardzo sportowa forma. Kultowe buty marki adidas są dość masywne, ale mają za to wysoką podeszwę prze co optycznie wydłużają nogi.

Mat. prasowe

Sneakersy Eva Minge, 259 zł

Propozycja od polskiej projektantki kolorystycznie odbiega od pozostałych modeli sneakersów z rankingu, gdyż dominuje w nich szarość. Buty Ewy Minge znalazły się w nim jednak za wyjątkowy design. Ponadto tak, jak model Balneciagi są sznurowane, a ich podeszwa ma liczne wypustki.

Mat. prasowe

Sneakersy Sinyu Snow Pepe Jeans, 279 zł

Ciekawy charakter nadaje im połączenie rożnych faktur. Zdobią je dwa rodzaje siateczki oraz elementy zamszowe. Oryginalny „twist” zyskują również, dzięki czarnemu printowi na sznurówkach i geometrycznym blokom kolorów na podeszwach.

Mat. prasowe

Sneakersy Ranger Runn Rsmx Hugo Boss, 899 zł

Są bardzo kobiece. Mimo, iż ich kolorystkę zdominowała biel mają również elementy beżu, a nawet brudnego różu. Ozdabiają je trójkątne wycięcia bardzo podobne do tych z modelu Track Balneciaga.

Mat. prasowe

Sneakersy Caterpillar, 349 zł

Sporo się na nich dzieje. Bardzo masywna, traperowa podeszwa, żółte fluo elementy, przeszycia, wycięcia i połączenia różnych tekstury. To wszystko sprawia, że zyskują dość futurystyczny wyraz.