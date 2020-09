Bezpieczny plan na jesień. Sprawdź, jak zadbać o skórę po wakacjach

Wracamy do pracy, a skóra – do stanu sprzed urlopu. Często wymaga więcej uwagi z powodu nadmiernej ekspozycji na słońce. Jak o nią zadbać w bezpieczny sposób, opowiada dr Andrzej Ignaciuk - lekarz medycyny estetycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz UIME, Gabinet Dr Andrzej Ignaciuk i Partnerzy (www.drignaciukpl).

dr Andrzej Ignaciuk - lekarz medycyny estetycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz UIME

Na co zwracać uwagę w gabinetach, do których wracamy na zabiegi?

Nie mamy gwarancji, że nie nastąpi kolejna fala zachorowań na COVID-19, ale jesteśmy już mądrzejsi i dysponujemy większą wiedzą na ten temat. Pacjent umawia się na wizytę telefonicznie i odpowiada na pytania – to tzw. triage. Szczerze mówi, czy miał kontakt z osobami potencjalnie chorymi, czy podróżował, czy ma temperaturę lub stany zapalne.

A lekarz? Co robi, żeby zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta?

Procedury z czasu pandemii nie ulegają zmianie. Po wejściu do dezynfekowanego i wietrzonego pomieszczenia pacjent, umówiony na konkretną godzinę, odkaża i myje ręce, zakłada maseczkę. Personel również je nosi. W poczekalni siedzi tylko jedna osoba. Lekarz jest odpowiednio ubrany w fartuch i maseczkę. Staramy się zabezpieczyć wszelkie środki transmisji wirusów, ale numerem jeden jest uczciwość pacjenta oraz unikanie miejsc, w których warunki sanitarne nie są spełniane.

Zasady zdają się jasne. A czego skóra po wakacjach potrzebuje najbardziej?

Wczesną jesienią skóra jest jeszcze dość opalona, co ogranicza wykonywanie niektórych zabiegów, np. laseroterapii. Słońce opala każdego, łącznie z tymi, którzy go unikają. Dobre strony słońca? Wyglądamy bardziej atrakcyjnie, smukło. Słońce ma bardzo pozytywny wpływ na organizm, ale opalenizna zdradza również takie defekty jak zmarszczki, widoczne jako jaśniejsze miejsca. Ponadto promieniowanie UV zmniejsza nawilżenie skóry i niestety przyspiesza jej starzenie. W związku z tym jedną z pierwszych potrzeb jest przywrócenie jej nawilżenia, co maskuje pewne niedoskonałości skóry. Wraz z nadejściem jesieni można też zacząć stosować suplementację.

Jak sprawić, żeby szara, zmęczona, już nie tak opalona cera wyglądała młodziej?

Plazma bogatopłytkowa, mezoterapia, needlingi, skinpeny skutecznie pobudzają skórę do lepszego funkcjonowania. Poprawia się po nich jakość skóry. Natomiast jeśli problemem są przebarwienia, warto wykonać serię peelingów, Cosmelanu czy laseroterapii (chyba że skóra jest świeżo opalona). Najpierw jednak wskazane jest badanie lampą Wooda, które wykazuje, czy przebarwienie jest umiejscowione w powierzchniowych, czy głębokich warstwach skóry. Przebarwienia to niejedyne pamiątki z wakacji... Najczęściej pacjenci przychodzą ze zmarszczkami mimicznymi na czole i w okolicy oczu. Rozwiązanie: toksyna botulinowa. Innym problemem pourlopowym jest waga. Piwo, wino, lody dają o sobie znać. Zdecydowanie lepiej dobrze się odżywiać i na urlopie, i po nim. Nadmierne odchudzanie po wakacjach to pierwszy krok w kierunku inwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej. Zwłaszcza u osób po 40. roku życia. Gwałtowne, niekontrolowane odchudzanie powoduje utratę tkanki tłuszczowej głównie z twarzy i piersi, co odbija się negatywnie na wyglądzie.

Czy to prawda, że w pewnym wieku ma się albo ładną, gładką twarz, albo ciało?

Wygodnie jest tak myśleć. Są wyjątki, które poza piękną figurą mają też jędrną skórę i niewiele zmarszczek. Najlepiej jednak stosować zasadę, aby ukrywać swoje wady, a wzmacniać atuty. Jeśli defektem jest dekolt, nie podkreślajmy go strojem, a większą uwagę skupmy np. na pięknych oczach.

Skóra to jedyna sukienka, którą nosimy przez całe życie, i dlatego należy o nią dbać…

Otóż to! Warto także ją wyprasować, naprawiać, nie oczekując przy tym niemożliwego. Starsza sukienka z dobrej jakości materiału, o którą się dba, wystarczy na wiele lat. A skóra? Jesienią wymaga bardziej odżywczej pielęgnacji, np. zmiany kosmetyków na te dostosowane do pory roku, oraz skorzystania z zabiegów, które dobierze doświadczony lekarz medycyny estetycznej.