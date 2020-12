Anna Lewandowska w hitowej kurtce Dolce&Gabbana. Podobną kupisz w Reserved za mniej niż 200 zł

Anna Lewandowska zimy się nie boi! Ma w swojej szafie już kilka ciepłych puchowych kurtek i oversizowych płaszczy, np. ten najmodniejszy koszulowy w kratę, jednak dla niej to ciągle mało. Anna postanowiła pójść o krok dalej i do swojej garderoby postanowiła niedawno dołączyć jeszcze jeden hitowy model od Dolce&Gabbana. Mowa o ocieplanej krótkiej jeansowej kurtce z białym futerkiem.

Anna Lewandowska zdecydowała się na jeansową kurtkę z białym kożuszkiem od Dolce&Gabbana. Wbrew pozorom, ta kurtka naprawdę jest ciepła! Miksuj ją z twoimi ulubionymi mom jeans, klasycznymi czarnymi rurkami lub spodniami o fasonie paper bag, w których Lewandowska też się zakochała! Pod spód w cieplejsze dni załóżcie biały t-shirt, a w te chłodniejsze - postawcie na ciepły sweter! I look na jesienno-zimowy spacer gotowy!

Jeansowa kurtka z białym futerkiem z Reserved to odpowiednik kurtki Dolce&Gabbana. Różni je oczywiście cena. Pierwotna cena jeansowej kurtki z Reserved to 249 złotych. Ale uwaga! Dostaniecie ekstra rabat -25% jeśli wpiszecie kod: CYBERPL, czyli za kurtkę zapłacicie ostatecznie ok. 180 złotych.

Anna Lewandowska do jeansowego total looku dopasowała czarne botki na ciężkiej czerwonej podeszwie. To model od Bottega Veneta (ok. 4 tys. zł), który u Ani widzimy ostatnio coraz częściej. Nic w tym dziwnego! Toporne botki to największy hit sezonu jesień-zima 2020/2021.

A wy jak oceniacie look Anny Lewandowskiej? Jeansowa kurtka z futrem zagości też w waszej szafie?