Anna Lewandowska w boskim welurowym body! Podobne kupicie w Lidlu za mniej niż 30 zł 

Anna Lewandowska nie raz udowodniła, że w każdej stylizacji wygląda doskonale i nie ważne czy jest to dres czy elegancka sukienka. Od narodzin drugiej córeczki minęło już osiem miesięcy i w tym czasie gwiazda odzyskała swoją idealną figurę, a nawet postanowiła zawalczyć o formę życia. Ostatnio Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie w bardzo seksownym czarnym body i pokazała, że jej sylwetka wygląda już imponująco, a miesiące intensywnych ćwiczeń zrobiły swoje. W prostym czarnym body trenerka prezentuje się bardzo efektowne, a co ciekawe podobny model do tego, który nosi Anna Lewandowska znajdziemy w... Lidlu!

Anna Lewandowska zachwyca w boskim welurowym body!

Body już od jakiegoś czasu wróciły do łask i znajdziemy je niemal w każdej sieciówce. Pokochały je też gwiazdy, które tworzą świetne zestawy, używając body jako podstawy stylizacji. Można założyć na nie jeansy, spódnicę czy szorty w sezonie letnim i mamy gotową stylizację. Nic więc dziwnego, że kobiety, które mogą pochwalić się nienaganną figurą tak chętnie sięgają po ten element garderoby.

Ostatnio to Anna Lewandowska zachwyciła w czarnym welurowym body i zdobyła tym prostym zestawem serca swoich obserwatorek:

Piękna Ty 😍❤️ Piękna ✨❤️ Piękne zdiecie!

Jak się okazuje podobny model jest dostępny w sieci Lidl za 29,90 zł. Jeśli chcecie podkreślić figurę i zyskać w szafie ponadczasowy element stylizacji koniecznie zobaczcie model, który można teraz kupić w dyskoncie.

Sami spójrzcie na seksowne zdjęcie Anny Lewandowskiej w welurowym body. Wygląda bardzo kobieco...

Podobny model do tego, który wybrała Anna Lewandowska kupimy w Lidlu za 29,90. Oprócz czarnej wersji kolorystycznej dostępne są też białe i szare.

Seksowne body pokochała tez Małgorzata Kożuchowska.