Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w butach za 4500 złotych

Agnieszka Woźniak-Starak, prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie boi się brzydkiej pogody i zakłada nawet w deszcz... szorty! Gwiazda TVN została przyłapana przez fotoreporterów w wiosennej stylizacji, kiedy wychodziła ze studia na skrzyżowaniu Hożej i Marszałkowskiej. Woźniak-Starak porzuciła już w tym roku oversizowe puchowe płaszcze na rzecz lżejszych okryć wierzchnich. Dziennikarka zdecydowała się na ciemnozielony płaszcz, z czerwonymi zdobieniami, sięgający za kolano. Zestawiła go z czarnymi szortami i sweterkiem w tym samym kolorze. Do całości dobrała czarne botki Bottega Veneta. Dla niektórych ten model może wydać się nieco toporny, a nawet męski. My jednak uważamy, że botki dodały tylko mocniejszego charakteru całemu lookowi. Jesteśmy na tak! Zwłaszcza w połączeniu z pięknym zielonym bukietem kwiatów ;-)

Modne botki na wiosnę Agnieszki Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na połączenie jej ulubionego ciemnozielonego płaszcza z czarną bazą - sweterkiem, skórzanymi szortami i nimi... Kontrowersyjnymi czarnymi botkami, które niestety nie należą do najtańszych... To projekt kultowej już marki Bottega Veneta, w której zakochała się również m.in. Anna Lewandowska.

Toporne botki za kostkę kosztują ok. 4500 złotych.

Do looku dobrała swoją nową torebkę przypominającą poduszkę od Maisona Margieli. Jej cena to ok. 6,5 tys. zł.