Agnieszka Woźniak-Starak w wyszczuplających jeansach w "Dzień Dobry TVN". Tym razem nie są to skinny jeans!

Dzwony są już passé? Nic z tych rzeczy! Jeśli masz w swojej szafie parę jeansowych dzwonów i zastanawiasz się, czy zima 2020/2021 to odpowiedni na to moment, spójrz na Agnieszkę Woźniak-Starak, która kocha dzwony (i to ze wzajemnością!). Prowadząca "Dzień Dobry TVN" w jednym z ostatnich odcinków programu śniadaniowego TVN postawiła właśnie na ten model spodni. Tym samym udowodniła, że skinny jeans nie są jedyną opcją spodni w tym sezonie. Jeśli chcesz poeksperymentować z fasonami jeansów, postaw właśnie na dzwony tak jak Agnieszka Woźniak-Starak, która zestawiła ciemne dzwony z szarą jeansową koszulą z efektem sprania. Całość uzupełniła swoimi ulubionymi czarnymi botkami na słupku (Bottega Veneta, 4009 złotych).

Zobacz także: Julia Wieniawa w "Dzień Dobry TVN" zachwyciła butami na zimę. Magicznie wyszczuplają i wydłużają nogi

Jak i z czym nosić dzwony?

Dzwony to w ostatnim czasie niestety niezbyt popularny fason spodni. A szkoda! Jeśli jesteś odważna i chcesz się na nie zdecydować, mamy dla ciebie kilka wskazówek jak i z czym je nosić. Po pierwsze, postaw na dzwony z wysokim stanem. Po drugie, miksuj je z bluzkami w stylu boho czyli tymi z falbanami czy w orientalne wzory. Dzwony świetnie wyglądają też z koszulami - postaw na biel jeśli bliższa jest ci klasyka, albo zaszalej i wybierz wzorzystą koszulę, np. w kwiaty. Jeśli falbaniasta bluzka czy koszula to nie twoja bajka, możesz też postawić na prosty golf. Całość uzupełnij zamszowymi botkami, najlepiej tymi w kolorze karmelu. Na wierzch zarzuć jeansową lub skórzaną kurtkę, i voilà! Look w stylu boho z dzwonami w roli głównej gotoywy!

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak zakochała się w tych botkach - podobne znaleźliśmy już za 129 zł

Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na klasyczne dzwony. Ten model jeansów był kiedyś bardzo modny i mamy nadzieję, że dzięki Agnieszce wróci do łask.

Instagram

Agnieszka całość uzupełniła swoimi ulubionymi botkami. Ten model kosztuje 4009 złotych.

Połączenie jeansowych dzwonów i botków na obcasie sprawi, że twoje nogi będą wyglądać na o wiele dłuższej. W przypadku Agnieszki Woźniak-Starak to działa - w twoim również się to sprawdzi!