Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszych spodniach nadchodzących miesięcy! Dobrała do nich sandały

Agnieszka Woźniak - Starak to ikona stylu i klasy! Jej stylizacje zawsze zwracają ogromną uwagę, a wielbicielki gwiazdy często czerpią z nich inspirację. Po raz kolejny paparazzi przyłapali dziennikarkę w centrum Warszawy i znów możemy zobaczyć świetną stylizację prezenterki. Jej total look kompletnie nas urzekł, jednak największe wrażenie robią spodnie dziennikarki. Tej jesieni zapomnijcie o obcisłych jeansach czy leginsach - postawcie na model, który ma na sobie Agnieszka Woźniak - Starak. To on będzie królował w nadchodzących miesiącach. Zobaczcie!

Agnieszka Woźniak - Starak w najmodniejszych spodniach nadchodzących miesięcy! To one będą rządzić jesienią

Chociaż lato jeszcze trwa, to sklepy i butiki już powoli wdrażają kolekcje jesienne, dlatego każda kobieta, która w nadchodzącym sezonie chce wyglądać modnie, powinna już rozglądać się za stylizacyjnymi perełkami. Oczywiście warto czerpać inspiracje od gwiazd, które kochają modę, a do nich zdecydowanie należy Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka już teraz doskonale wie, co będziemy nosić w nadchodzącym, jesiennym sezonie. Prezenterkę możemy teraz często zobaczyć w luźnych, wygodnych zestawach, a ten luz jest teraz jak najbardziej na topie!

Paparazzi znów przyłapali dziennikarkę na ulicach Warszawy. Tym razem gwiazda zdecydowała się na marynarkę w odcieniu błękitu, biały T-shirt, a do tego założyła luźne, czarne spodnie z szerokimi nogawkami. To właśnie ten model z pewnością zobaczycie na nogach wielu kobiet już w najbliższych miesiącach!

Spodnie są absolutnie fantastyczne! Na szczęście w tym sezonie wygoda jest w modzie, a te spodnie zdecydowanie do nich należą. Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się dobrać do nich sandały, ale będą również świetnie wyglądać ze sneakersami czy butami na wysokim obcasie. Wspaniale będą się prezentować w prawie każdym połączeniu.

Do całego zestawu, Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się dobrać dużą, pakowną torbę z szerokim paskiem w odcieniu szarości. Można do niej zmieścić absolutnie wszystko, a do tego bardzo wygodnie się nią nosi!

I jak Wam się podoba taki total look? My jesteśmy oczarowani i nie możemy oderwać wzroku od tych kultowych spodni. Która z Was skusi się na nie w nadchodzących miesiącach?