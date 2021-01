Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" w butach za 5000 złotych! W połączeniu z jeansami to hit zimy 2021

Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" tym razem postawiła na bardzo klasyczny look. Prowadząca poranne pasmo w TVN założyła klasyczny beżowy sweter z grubej dzianiny, do którego dobrała ozdobną broszkę. Do swetra dopasowała jeansowe dzwony - to fason spodni, na który decyduje się niewiele kobiet - wcale tego nie rozumiemy! Jeansowe dzwony optycznie wyszczuplą każdą sylwetkę i zamaskują zbyt duże uda - jeśli są waszym kompleksem. Spójrzcie tylko na Agnieszkę, która dodatkowo dobrała do jeansów czarne botki na stabilnym słupku. Takie połączenie jest zbawienne dla dosłownie każdej sylwetki.

Sweter Agnieszki Woźniak-Starak to totalna klasyka. Piękny ciepły beżowy kolor będzie pasował do każdego typu urody. Do blondynek zwłaszcza - spójrzcie tylko na Agnieszkę!

Instagram/Dzień Dobry TVN

Najbardziej oryginalne w stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak okazały się jak zawsze... buty! Proste, ścięte czubki błyskawicznie stały się jednym z najgorętszych trendów, który z umiłowaniem wyznają fashionistki na całym świecie. Odważne i stylowe botki sprawią, że nawet najprostsza stylizacja będzie wyglądała jak milion dolarów. Buty domu mody Balenciaga mają jednak swoją cenę i musimy zapłacić za nie około 5032 złotych. To nie pierwszy raz, kiedy widzimy Agnieszkę właśnie w tych butach. Jakiś czas temu Woźniak-Starak dobrała je do swojej ulubionej kwiecistej sukienki midi.