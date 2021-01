Agnieszka Woźniak-Starak w butach jeszcze brzydszych niż kopyta?! Zapłaciła za nie 2200 złotych

Agnieszka Woźniak-Starak po prostu kocha brzydkie buty! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" oraz autorka audycji Life Balance w radiu Newonce już jakiś czas temu w jednym z wywiadów powiedziała, że ma słabość do obuwia, które nie zawsze wszystkim wydaje się być piękne. Jej ostatnie zdjęcie umieszczone na Instagramie to na to dowód!

O! Widzę wiosna idzie! I idą nowe pomysły! 💫 Stay tuned! @newonce_radio - napisała Agnieszka i...

...pokazała swoje nowe buty!

Zobacz także: Oto najdziwniejsze buty na świecie! Agnieszka Woźniak-Starak z "Dzień Dobry TVN" i tak je założyła

Agnieszka Woźniak-Starak tym razem postawiła na bardzo miejski look. Dwukolorową kurtkę North Face zestawiła z jasnymi poszarpanymi boyfriend jeans, szarą czapką i nimi... Butami, które śmiało można określić jednymi z najdziwniejszych w szafie Agnieszki. Mowa o karmelowych śniegowcach z jasnym pluszowym sztucznym futerkiem projektu Isabel Marant.

"Dziwne" śniegowce Agnieszki Woźniak-Starak kosztują 2200 złotych. To model od Isabel Marant, która jest jedną z ulubionych projektantek Agnieszki na całym świecie.

Instagram/Agnieszka Woźniak-Starak

Skusiłybyście się na taki model butów, czy jednak w waszej ocenie pomimo że są modne, to jednak są zbyt "dziwne"? Musimy zwrócić uwagę na to, że z pewnością są ultra ciepłe. Dodatkowo dzięki swojej gumowej podeszwie nie poślizgniecie się w nich nawet na zamarzniętym lodzie!

Jak oceniacie look Agnieszki Woźniak-Starak? I co sądzicie o jej butach? My uwielbiamy Agnieszkę za to, że obrała swój modowy kierunek i nie zwraca uwagi na innych.

Ja ciągle zakładam jakieś dziwne buty, a potem widzę w internecie artykuły o moich butach. Ale ja lubię dziwne buty. Przepraszam i nie będę podporządkowywać się głosom internautów, którzy chcą, żebym je zmieniła. To są moje buty, ja je lubię i mnie się podobają - tłumaczyła Woźniak-Starak w rozmowie z Anną Jurgaś.

Zobacz także: Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak w kultowych kowbojkach! Obok tego modelu żadna kobieta nie przejdzie obojętnie

Agnieszka Woźniak-Starak znana jest z miłości do brzydkich butów. Z pewnością pamiętacie "tabi boots" Martina Margieli, które kosztuje ok. 4,5 tysiąca złotych. Tak zwane "kopyta" lub "wielbłądzie buty"

PS. Naszym zdaniem, Agnieszka i tak jest jedną z najlepiej ubierających się kobiet w Polsce! ;-) I mówimy to całkowicie poważnie!