Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi z "Dzień Dobry TVN" z torebką za 9 tysięcy złotych. Ten model to hit 2021 roku

Agnieszka Woźniak-Starak, prowadząca razem z Ewą Drzyzgą "Dzień Dobry TVN" to niekwestionowana ikona stylu, której stylizacje bardzo często oceniamy na łamach Party.pl. Agnieszka tym razem również zwróciła naszą uwagę swoim lookiem. Woźniak-Starak postawiła na bardzo klasyczne zestawienie, które postanowiła podkręcić oryginalnymi dodatkami. Prosty brązowy płaszcz zestawiła z kraciastą koszulą w męskim stylu, czarnymi skórzanymi spodniami o kroju dzwonów oraz z dodatkami - rudym kapeluszem, ultra drogą torebką-workiem od Saint Laurent (ok. 9 tys. zł) i botkami na słupku Bottega Veneta (ok. 4 tys. zł). Całość wyglądała jakby Agnieszka założyła wszystko od niechcenia, jeśli jednak przypatrzycie się wszystkim detalom, dojdziecie do wniosku, że każdy element jej looku jest dokładnie przemyślany!

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak o kontrowersyjnych botkach racicach za 4,5 tys. zł! "Ja lubię dziwne buty"

Obok stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak nie da się przejść obojętnie - zwłaszcza za sprawą rudego kapelusza i drogiej torebki.

Całość stylizacji została uzupełniona czarną torebką na ramię luksusowej marki Saint Laurent.

Agnieszka wydała na ten model prawie 9 tysięcy złotych. Torebka wykonana jest z cielęcej skóry. Będzie pasować zarówno do bardziej eleganckich, jak i tych bardziej casualowych looków.

Mat. pras.

My zakochaliśmy się w rudym kapeluszu Agnieszki. Oryginalny akcent podkreślił pozornie nudny look.

Agnieszka do całości dobrała swoje ulubione botki na szpilce. To model Bottega Veneta za 4 tysiące złotych. Woźniak-Starak zakłada je do praktycznie każdej stylizacji.