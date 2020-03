14-letni syn Małgosi Rozenek zaprojektował i uszył dla niej tunikę! Jest świetna!

Dziś Dzień Kobiet, więc najważniejsi mężczyźni w życiu Małgorzaty Rozenek-Majdan stanęli na wysokości zadania jeśli chodzi o prezenty. Zwłaszcza starszy syn prezenterki, 14-letni Staś, który... uszył dla niej tunikę! Czy wiedzieliście, że Stanisław interesuje się krawiectwem? Dla nas to naprawdę spore zaskoczenie!

Małgosia Rozenek, która jest w zaawansowanej ciąży, jest rozpieszczana przez męża, Radka oraz synów - Stasia i Tadzia. W ten wyjątkowy dzień otrzymała masę prezentów. Od Radka - piękne kwiaty, zaś od starszego syna - tunikę własnego projektu i wykonania! Okazuje się, że Staś interesuje się modą i krawiectwem:

Od zawsze bardzo lubiłam Dzień Kobiet 👑 mój Tato kupował piękne tulipany lub żonkile nie tylko Mamie i Babciom, ale równie duży bukiet dostawałam ja🌷 będąc małą dziewczynką czułam się jak prawdziwa kobieta😁 zawsze bardzo lubiłam tę kobiecą cześć mnie i zawsze ją pielęgnowałam 🌷 teraz jest mi szczególnie łatwo, bo otaczają mnie niezwykle czuli i opiekuńczy mężczyźni 👨‍👩‍👦‍👦💐 ten przepiękny bukiet to prezent od męża 💜 ale zwróćcie uwagę na tunikę, którą mam na sobie: to prezent od Stasia, mojego starszego syna, którego pasją jest sztuka i m.in krawiectwo. Ta tunika wyszła spod jego rąk. Sam ją zaprojektował, wybrał tkaninę i sam ją uszył. Jestem z Niego niezwykle dumna - napisała Małgorzata.

Młodszy syn, Tadzio, podarował jej coś słodkiego:

jest też oczywiście małe słodkie co nieco od młodszego Tadeusza, który dzieli ze mną pasje do słodyczy 😂 W takie dni jak ten szczególnie doceniam jak ogromne mam szczęście 🌸 Kochane Kobietki, mniejsze i większe przyjmijcie proszę od Nas najserdeczniejsze życzenia radości i sił💜💪 sił do walki o swoje i radości z tego płynącej 🌸🌷💐 będę miała dla Was jeszcze jeden ważny prezent, ale to wieczorem 😘 teraz uciekam do moich Panów - kończy swój wpis Małgosia.