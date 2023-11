1 z 11

Przyznaj się! W szkole go nienawidziłeś i czułeś wewnętrzny opór, kiedy mama w sklepie wciskała ci na siłę kolejną parę spodni... sztruksowych spodni! Z jeszcze większą zgrozą zerkałeś na sztruksową kurtkę i sztruksowe trampki. Minęło kilkanaście lat od tych czasów, a my mamy dla ciebie wstrząsającą informację - twoja zmora dzieciństwa wraca!

Sztruks znów króluje na wybiegach, za to w odmienionej formie, bo jest zdecydowanie przyjemniejszy w dotyku, delikatniejszy i już nie kojarzy się z kiczem. To jeden z najgorętszych trendów tego sezonu! Dobrze o tym wie m.in. Maja Sablewska, która na 10. urodzinach Party pojawiła się w białym sztruksowym garniturze.

Chcesz przekonać się do sztruksu? Zajrzyj do naszej galerii - wybraliśmy 10 sztruksowych propozycji, które znajdziesz w sieciówkach dostępnych w Polsce - już od 59 złotych! Co wybierzesz?

