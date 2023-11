1 z 5

Sylwia Lipka to nie tylko muzyczna idolka dla nastolatek. Jest dla nich również inspiracją w sprawach mody! Sylwia uwielbia się nią bawić i miksować style. Ostatnio zakochała się w luźnych, wręcz oversizowych bluzach, które będą pasować zarówno do jeansowych rurek, mom jeans lub po prostu... do dresowych spodni! Sylwia Lipka doskonale to wie i już teraz lansuje ten trend na Instagramie.

Lipka pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje w bluzie w kolorze liliowym. Jej fanki od raz zaczęły wypytywać, gdzie można kupić dokładnie taki model. Sylwii nie udało się odpowiedzieć na wszystkie komentarze, dlatego postanowiliśmy ją wyręczyć :) !

Chcesz dowiedzieć się, gdzie dostać jej bluzę? Ile kosztuje? Wszystkiego dowiesz się z naszej galerii.

