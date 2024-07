Agnieszka Szulim pojawiła się na wernisażu polskiego grafika, plakacisty i malarza, Romana Opałki. Na wystawie zorganizowanej przez Fundację Rodziny Staraków Szulim zaprezentowała kolejną bezbłędną stylizację. Zresztą nie pierwszy raz! (Zobacz także: Agnieszka Szulim na konferencji „Aplauz, Aplauz’’. Jej stylizacja kosztowała naprawdę dużo!)

Strój prezenterki był idealnie dopasowany do okazji: elegancki, choć niebanalny. Agnieszka miała na sobie oryginalny, kobaltowy garnitur: marynarkę o smokingowym fasonie zdobioną błyszczącymi frędzlami, a także klasyczne, garniturowe spodnie z połyskliwego materiału. Gwiazda uzupełniła look czarnymi, lakierowanymi loafersami marki projektującej obuwie i odzież taneczną - Repetto (ich cena to ok. 950 zł). Do tego prosta czarna kopertówka, top i minimalistyczny naszyjnik z krzyżykiem.

Agnieszka chętnie pozowała z narzeczonym, Piotrem Woźniakiem-Starakiem - to kolejne oficjalne wyjście pary po zaręczynach, które miały miejsce dwa tygodnie temu na Balu Charytatywnym TVN.

Czy Wam też podoba wam się ten - stylizowany na męski - look Szulim?

