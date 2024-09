Podczas tegorocznego wydarzenia Maybelline NY Music Stories mogliśmy poczuć festiwalową magię. Koncert na PGE Narodowym otworzyła Weronika Sowa, czyli Wersow – polska youtuberka, która kilka lat temu zyskała w Internecie ogromną popularność. Każdego dnia dzieli się z fanami swoim życiem codziennym, a także różnymi treściami, takimi jak vlogi, wyzwania czy porady makijażowe.

Muzyczna kariera Wersow

Poza działalnością w sieci, Weronika angażuje się w projekty biznesowe i artystyczne. W 2020 r. wzięła udział w programie "Dance, Dance, Dance", co przyczyniło się do jej rozpoznawalności w mediach. Rok później zadebiutowała na scenie muzycznej, a jej utwory zdobyły popularność wśród młodej publiczności. Jej styl muzyczny łączy w sobie elementy popu i hip-hopu. Utwory nawiązują przede wszystkim do osobistych historii, codziennych doświadczeń i miłości.

Materiały prasowe

Po urodzeniu córeczki, Wersow wydała swoją pierwszą solową płytę zatytułowaną „Wersow Store”. Do najpopularniejszych utworów należą: "Wersow", "Zakochani" oraz "Na zawsze" – nagrana wspólnie z Frizem. Jak podkreśla Wersow, warto spełniać swoje marzenia. Youtuberka po raz pierwszy wystąpiła na festiwalu Maybelline NY Music Stories na błoniach stadionu PGE Narodowego. Towarzyszył jej Friz, a także Tribbs – jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych.

Materiały prasowe

Grono artystów na scenie

Oprócz Wersow i Friza, na scenie zobaczyliśmy Nitę – młodą, utalentowaną wokalistkę, która zachwyciła publiczność swoim niesamowitym głosem. Pojawił się również raper znany jako Jan-Rapowanie – zaskoczył tłum swoim wyjątkowym stylem, dostarczając emocji na najwyższym poziomie. Nie zabrakło też innego znakomitego artysty – Sobel zrobił totalne show na scenie, prezentując m.in. utwory ze swojej najnowszej płyty pt. „W związku z muzyką”.

Materiały prasowe

Wśród wokalistek młodego pokolenia pojawiły się Young Leosia i Bambi – duet PG$ (Pretty Girls $wag) zjednoczył siły, aby dostarczyć publiczności mnóstwa muzycznych wrażeń. Wspólny projekt artystek EP „PG$” zyskał ogromne uznanie, a hit „BFF” zdobył serca fanów. Oczywiście na tym nie koniec niespodzianek. Poza muzyczną ucztą, można było skorzystać ze stref piękna i makijażu. A wszystko za sprawą marki Maybelline New York, która zorganizowała wydarzenie.

Materiały prasowe

Maybelline NY Music Stories

Czy można wyobrazić sobie lepsze połączenie muzyki i makijażu? W specjalnie przygotowanych strefach interaktywnych eksperci dzielili się najnowszymi trendami i technikami makijażowymi. Uczestnicy eventu mogli stworzyć swój wymarzony festiwalowy look, korzystając z produktów Maybelline New York, takich jak rozświetlający róż w płynie Sunkisser czy kultowy tusz do rzęs Sky High w kolorowych odcieniach. Na terenie imprezy stały słynne tiry Maybelline, które na czas koncertu zamieniły się w taras widokowy.

Materiały prasowe

Na terenie festiwalu można było skorzystać z food trucków, zrobić sobie zdjęcie na tle wizualizacji przedstawiającej Nowy Jork albo zapozować w gigantycznym, czerwonym koszyku Rossmann. Na uczestników koncertu czekało wiele instaspotów i makijażowych atrakcji, np. darmowe produkty marki, z których można było stworzyć spersonalizowaną kosmetyczkę. Jedną z atrakcji była też możliwość nagrania video w budce 360 stopni. Emocjom nie było końca, a energetyczna muzyka mocno rozgrzewała atmosferę!

Materiały prasowe

Partnerem wydarzenia była największa sieć drogerii w Polsce – Rossmann, który na terenie festiwalu miał również swoją specjalną strefę.

Materiał promocyjny marki Maybelline NY