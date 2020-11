Prezent na mikołajki lub święta? Oto hitowe zestawy kosmetyczne, które są hitem 2020 roku. Już od 99 złotych

Co kupić najbliższej osobie na zbliżające się mikołajki lub święta Bożego Narodzenia? Postaw na zestaw kosmetyków, który sprawdzi się zawsze i wszędzie. Dziś przedstawiamy hitowe zestawy dla twojej przyjaciółki, siostry, mamy lub babci. Oto nasze ulubione! Już od około 100 złotych możesz sprawić wielką przyjemność swoim bliskim!

Zestaw świąteczny Nuxe zawiera bestseller marki – olejek Huile Prodigieuse® oraz dwa produkty z gamy Rêve de Miel® – krem do rąk i paznokci oraz ultraodżywczy balsam do ust. Uzupełnieniem zestawu jest świeca Prodigieuse®, występująca jedynie w zestawach świątecznych. Cena to 109 złotych.

LET’S GLOW KIT kosztuje ok. 109 zł (m.in. w drogeriach Sephora). Zabierz swój glow w podróż dzięki podręcznej kosmetyczce wypełnionej trzema bestsellerami z serii pielęgnacyjnej Skintreats! W zestawie znajdziesz także prezent z imitowanej edycji. Zestaw zawiera: GlowMudCleanser, GlowTonic, GlowMudMask, a dodatkowo mini opakowanie zlimitowanej edycji chusteczek.

The Body Shop - kalendarz adwentowy z kosmetykami to nasza prawdziwa perełka! Zawiera produkty o wartości 670,50zł, a kosztuje 399 złotych! Co jest w środku? M.in. krem do rąk o zapachu kokosa, bananową odżywkę do włosów czy masełko do ust o smaku mango. To idealny prezent dla twojej przyjaciółki, albo... dla samej siebie!

ZESTAW ŚWIĄTECZNY AVÈNE składa się z odmładzającego kremu pod oczy 15 ml i modelującego owal twarzy kremu na dzień 40 ml. Cena to ok. 155 zł.

W tym roku Nivea proponuje oryginalne rozwiązanie. Zestaw świąteczny dla wybranej osoby możesz skomponować sama. Oto przykładowy zestaw z nowej serii Naturally Good, która w 95-99% bazuje na składnikach pochodzenia naturalnego. Oto nasza propozycja takiego zestawu:

Krem przeciwzmarszczkowy na dzień - 39,99 zł, krem przeciwzmarszczkowy na noc - 39,99 zł, Aloesowy płyn micelarny - 22,99 zł, Micelarny żel z organicznym aloesem - 19,99 zł.

HER Zestaw Świąteczny YASUMI dla Niej (99 zł) W skład zestawu wchodzi: meRose Cream 50 ml + meRose Micellar Liquid 200 ml + kartonik

To idealny set upiększający z drogocennymi ekstraktami z róży. Płyn micelarny z dodatkiem wody różanej usuwa makijaż, przywraca skórze świeżość i łagodzi podrażnienia. Krem upiększający z olejkiem pozyskiwanym z owoców dzikiej róży oraz innowacyjną, olejową formą witaminy C, głęboko nawilża i wygładza skórę, niwelując wolne rodniki odpowiedzialne za procesy starzenia się skóry. Pielęgnacja usłana różami, która przywróci skórze komfortową gładkość porównywalną do gładkości płatków dzikiej róży.