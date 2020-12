Zimowa wyprzedaż w Zara zaczyna się już dziś, 18 grudnia - taki komunikat na oficjalnej stronie sieci pojawił się przed południem. To pierwsza taka sytuacja, kiedy wyprzedaż zimowa rusza jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a nie jak dotąd między 26 a 28 grudnia. Oczywiście ma to związek z pandemią koronawirusa i ponownym zamknięciem galerii od 28 grudnia. Na jakich zasadach odbywają się zimowe wyprzedaże w Zara?

Kiedy i w jakiej kolejności ruszają wyprzedaże 2020 w Zara?

Najpierw rusza wyprzedaż w aplikacji i zaczyna się 18 grudnia o godz. 21.00. Na oficjalnej stronie Zara.com przecenione ubrania, buty i dodatki można kupić godzinę później czyli od 22.00. Z kolei w sklepach stacjonarnych świąteczne wyprzedaże ruszają w sobotę, 19 grudnia.

Co ciekawe podczas wyprzedaży na stronie widoczne są już ubrania i dodatki, które zostały przecenione wraz z ich nowymi cenami. Produkty można dodawać do koszyka, a kiedy wyprzedaż ruszy wystarczy za nie zapłacić. To nowa opcja, którą klientki sieci miały okazję testować już podczas wyprzedaży na Black Friday.

Przygotowujecie już koszyki przed dzisiejszym wieczorem?

Na wyprzedaży z pewnością warto polować na ponadczasowe swetry i kardigany. Przydadzą się zarówno podczas home office, jak i podczas codziennych wyjść.