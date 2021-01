Wyprzedaż w Reserved do 50 procent. Oto 7 perełek od 29 złotych: kurtki, swetry, botki, ramoneski

Wyprzedaż w Reserved trwa już od jakiegoś czasu. W styczniu 2021 roku w zakładce "WYPRZEDAŻ" na stronie Reserved możemy znaleźć wiele perełek w zaskakująco niskich cenach, które zaczynają się już od 29,99 zł za niektóre golfy czy nawet sukienki. Specjalnie dla was znalazłyśmy aż 7 hitowych elementów garderoby, które powinnaś upolować już teraz.

Reserved - co warto kupić na wyprzedaży 2021?

Jeśli szukasz prawdziwych hitów w Reserved, pomyśl o kilku poniższych propozycjach. Po pierwsze, najważniejsza okaże się ciepła kurtka lub ultra modne w tym sezonie futerko - my wypatrzyłyśmy w wyprzedażowej zakładce piękne pudrowo-różowe futerko za 119,99 zł (wcześniej 199,99 zł). Dopasuj do niego koniecznie czarne botki (79,99 zł, a wcześniej 199,99 zł). Oczywiście to nie koniec - zainwestuj w ciepłe golfy, rozpinane sweterki czy kultową już ramoneskę, którą śmiało wykorzystasz w sezonie wiosennym 2021.

1. Hitowy sweterek w stylu Agnieszki Woźniak-Starak kosztuje teraz w Reserved 79,99 zł. To sweter o swobodnym fasonie, uszyty z dzianiny o regularnym splocie. Ma seksowny dekolt, który jak widzicie poniżej, możecie zapinać na różne sposoby! My proponujemy dopasować go do klasycznych jeansów lub do dzianinowej spódnicy midi.

2. Czarna ramoneska to zawsze sprawdzony model na wiosnę lub na zimę (ale zimą oczywiście musisz założyć na nią najlepiej puchówkę lub ciepły płaszcz!). W Reserved kosztuje 49,99 zł (przed wyprzedażą 139,99 zł).

3. Hitowe futerko w Reserved możecie kupić teraz za 119,99 zł (wcześniej 199,99 zł). Jest niezwykle słodkie i... dostępne w bardziej uniwersalnych kolorach: czerni i zieleni. My mimo wszystko zachęcamy was do kupienia tego w kolorze różu.

Mat. pras. Reserved

4. A co powiecie na jasny fioletowy golf z bufiastymi rękawami? Kosztuje teraz zaledwie 29,99 zł (wcześniej 59,99 zł).

5. Czym byłaby zima bez wygodnych botków? Czarne botki workery ze srebrnymi elementami, Reserved, 79,99 zł (przed wyprzedażą kosztowały 199,99 zł).

6. Piękny sweter w kolorze ciemniejszego beżu możecie kupić teraz w Reserved. Kosztuje 69 złotych (wcześniej 119 zł).

7. Hitowa torebka w Reserved za 39,99 zł to nasza ostatnia perełka! Mała torebka o usztywnianym fasonie wykonana z gładkiego, czarnego materiału z ozdobnymi złotymi elementami to jeden z największych hitów sieciówki Reserved. Ma regulowany pasek i klapkę z zapięciem na magnes. Torebka jeszcze do niedawna kosztowała 60 złotych - teraz może być wasza za jedyne 39,99 zł.